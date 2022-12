Pepe Aguilar defendió a Ángela ante críticas por declararse con ascendencia argentina

El intérprete de regional mexicano ha respaldado a su hija durante sus primeros pasos en la industria musical. (Foto Instagram: @angela_aguilar_)

Usuarios de redes sociales quedaron anonadados cuando Ángela Aguilar se declaró 25 por ciento argentina previo a la gran final del Mundial Qatar 2022 que precisamente ganó la selección albiceleste. Como era de esperarse su publicación en Instagram abrió un debate entre sus seguidores, pues mientras algunos mostraron interés por conocer más sobre sus raíces latinas, otros consideraron que fue estuvo fuera de lugar porque solo “apoya al país que le conviene”.

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo”, escribió la cantante en su post.

Esta es la segunda ocasión que la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre está envuelta en controversia; la primera fue su fugaz romance con Gussy Lau. (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

“Si un día te conviene eres mexicana, si otro día gana Argentina el Mundial Qatar 2022 eres argentina, o sea que no eres leal contigo misma y con la música que te ha dado fama y dinero”. “Sabemos que advertiste que no lo íbamos a entender pero es que no hay forma de hacerlo, pues esto no se trata de si una selección gana una copa o no, si no de serle fiel al país que te ha dado todo”, fueron algunas reacciones.

Aunque la intérprete de regional mexicano advirtió que muy pocos entenderían su postura, no pudo evitar recibir cuestionamientos, comentarios negativos y hate. Sus fotografías donde posó luciendo un pants con los colores de la bandera argentina se viralizaron en internet y sin importar que se posicionó entre las principales tendencias decidió mantener su silencio.

Sin embargo, cuando Pepe Aguilar notó que la controversia se estaba saliendo del control saltó en defensa de su hija menor y le puso un alto a todos aquellos que la criticaron: “Y tú una envidiosa...”. “Pues mira, si admiras a un artista por sus post de Instagram... estás (estamos) en serios problemas”. “Tú, un naco por ponerte así con una mujer. No dijo nada mano, pero si te cala, muy tu problema. Espero me respondas a mí también”.

Pero eso no fue todo, la molestia del intérprete de Prometiste fue tan grande que decidió hacer un live en su cuenta de Instagram para refrendar su apoyo incondicional a su hija menor y, entre risas, pidió que sus fans se tomaran un minuto de su tiempo para ver su controversiales respuestas. Asimismo, explicó que estaría muy decepcionado si pierde fans solo porque publica cosas polémicas en sus redes.

Pepe Aguilar explicó que su hija tiene lazos con Argentina gracias a su abuela materna y su madre. (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

No tenía mucho quehacer y me puse a contestarle a los haters de Ángela. Es más, váyanse a su último post y chequen las contestaciones que anduve ahí, es más, mejor no porque a lo mejor dejan de ser mis fans... de verdad si alguien dejara de ser mi fan por alguna cosa que pongo en Instagram realmente nunca fue mi fan.

El cantautor de 54 años comentó que los fanáticos de cualquier artista deberían aprender a distinguir entre el talento y un hobbie, pues considera que existe una brecha entre su talento y los ideales que expresan en sus redes: “Yo admiro a un artista por su arte”.

La cantante se declaró fan de Messi. (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

También explicó que quiso defender a su hija no porque ella no sepa hacerlo, sino porque consideró importante darle su respaldo. Su constatación también provocó opiniones encontradas, algunos lo apoyaron, otros señalaron que debería tener más control sobre este tipo de situaciones.

“Nunca me imaginaría que Pepe Aguilar se prestara para responder. Me quedé así, se supone que saben lidiar con estas cosas y se ve un poquito mal que le conteste a estos chavos, me supongo que en su medio siempre habrá quien los admire y quien los quiera ver fuera, y tienen años en esto, creo que me sorprendió bastante”, escribió una usuaria.

