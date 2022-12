Cómo se relacionan los cárteles mexicanos con la devaluación del peso colombiano, según Gustavo Petro

El presidente Colombia, Gustavo Petro, acusó que las operaciones de los cárteles de la droga han provocado el declive de la economía de su país. (Presidencia de Colombia)

Durante su reciente participación en la Primera Asamblea de Organizaciones Cocaleras del Catatumbo, el presidente colombiano Gustavo Petro explicó el impacto que el narcotráfico y las organizaciones criminales que lo manejan han tenido en la economía de su país.

El mandatario refirió que, debido a los cambios que ha tenido la industria de las drogas en las últimas décadas, las y los campesinos han pasado a tener un papel casi irrelevante para quienes controlan el negocio.

“En el mercado de la cocaína mundial cambiaron los dueños del narcotráfico porque ya no son colombianos, son multinacionales, son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales un Pablo Escobar palidecería. Ahí hay norteamericanos y hay mexicanos”, explicó Petro.

Petro responsabilizó a la reestructuración de las redes criminales como un factor clave para la devaluación del peso colombiano. (REUTERS/Luisa González)

Al respecto, mencionó que actualmente la labor de quienes siembran y cosechan las hojas de coca “ya no es importante” porque “el campesino [colombiano] ya siembra como cualquier gran terrateniente propietario de sus propias plantaciones”.

Además, según información de El Universal, cárteles mexicanos como el de Sinaloa (CDS) y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han incursionado en regiones como el Catatumbo -en donde Petro se presentó- para coordinar las operaciones criminales, recolectar la hoja de coca sembrada por los campesinos y comprarla para producir cocaína en sus laboratorios clandestinos.

“Mundialmente la política antidrogas ha fracasado porque dedican el 97% de los recursos en enormes cantidades simplemente para reprimir pueblos extranjeros, para controlarlos”: Pdte. @petrogustavo. pic.twitter.com/MOntmibHKL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 16, 2022

Este modus operandi ha provocado que los ingresos millonarios ya no lleguen a tierras colombianas y mucho menos a quienes trabajan en el campo.

“Esos capitales ya no se mueven en una avioneta, sino que ahora se mueven en las grandes avenidas del sistema financiero mundial [...] ¿alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? Porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. [...] Si el peso colombiano se cayó es porque los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en Wall Street, Nueva York y en México, en Tegucigalpa, en Madrid, Bruselas, Luxemburgo, etcétera”, aseveró el presidente colombiano.

Organizaciones como el Cártel de Sinaloa ha aprovechado su expansión para no sólo aprovechar la producción de cocaína en Colombia, sino que ha incursionado en Italia y toda Europa. (Guardia Di Finanza)

Según datos compartidos por El Universal, la moneda colombiana se cotizaba a 3 mil 272 pesos por dólar al primero de enero de 2020, pero para diciembre de 2022 cayó hasta 4 mil 850 pesos por dólar.

Conviene recordar que, en años recientes, investigaciones de autoridades internacionales exhibieron la red de tráfico de cocaína que el Cártel de Sinaloa había comenzado a forjar con la mafia italiana desde territorio colombiano.

La Operación Halcón del Grupo de Investigación del Crimen Organizado (GICO) identificó que la organización liderada por Ismael El Mayo Zambada estableció una ruta aérea que iba desde México a Cartagena, Colombia, en donde cargarían las aeronaves con cocaína. El siguiente punto era Cabo Verde, en África, para cargar combustible y, finalmente, llegar al puerto de Catania, en Italia, en donde el CDS vendería la droga a la ‘Ndrangheta, organización que ayudaría a distribuir la cocaína por todo el continente.

El “fracaso” de la lucha antidrogas a nivel mundial

Al hablar sobre los fallos que ha tenido la política antidrogas alrededor del mundo, Petro explicó que el origen del problema está en el uso que se le comenzó a dar a la hoja de coca en Europa durante la Belle Époque, un periodo que comprende los últimos años del siglo XIX y el inicio del siglo XX.

Gustavo Petro consideró que la política antidrogas debería enfocarse en trabajar con las juventudes para prevenir el consumo de narcóticos. (Presidencia).

“Los colombianos no descubrimos la cocaína, no está en nuestra historia, la cocaína la descubrió un médico europeo, la usaba como anestesia en las operaciones quirúrgicas y después era de común uso en las grandes reuniones de ricos”, mencionó el presidente colombiano.

En adición, señaló que para los pueblos indígenas de Colombia la hoja de coca tenía un significado sagrado, contrario a “los europeos y los norteamericanos”, que “la convirtieron en una mercancía para su consumo y su placer”.

Finalmente, criticó que la mayor cantidad del dinero presupuestado para el combate al narcotráfico se ha destinado a “reprimir pueblos extranjeros para destruir sus Estados y controlarlos”, en lugar de implementar estrategias de prevención para las juventudes.

“[Los recursos deberían gastarse] en que las juventudes puedan ser enseñadas en la prevención y en la transformación de su propia soledad [...] En esas soledades sin afecto fue creciendo la nueva esclavitud, la drogadicción, el amarrarse a drogas que incluso casi que sin saberlo los van llevando a la muerte”, sostuvo el presidente.

