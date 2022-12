Familia Michoacana y el CJNG: quiénes son los grupos criminales en Guerrero, según autoridades

En la entidad también operan grupos locales (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM)

La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con grupos locales son dos de los grupos que tienen presencia en Guerrero, según declaraciones de Evelio Gómez Méndez, secretario de Seguridad Pública de la entidad durante una entrevista en Acapulco.

Debido a que en Guerrero operan varios grupos criminales Evelio Gómez indicó que hay muchos objetivos generadores de violencia por lo que se debe incrementar el número de policías así como la inteligencia y la cultura de la denuncia ciudadana.

Durante el inicio del programa Salvavidas Invierno 2022 Evelio Gómez comentó que hay varias organizaciones criminales que desafían la seguridad de la zona, no solo Guerrero, declaró Gómez Méndez el sábado 17 de diciembre.

En Guerrero operan no solo el CJNG y la Familia Michoacana sino también grupos locales, uno de ellos presuntamente relacionado con la muerte de un periodista (Foto: SSP Guerrero)

“Varios grupos delictivos que están provocando la inseguridad, son grupos que no abarcan sólo el estado de Guerrero, sino varios estados, todos los tenemos detectados en el mapa delictivo que tiene la Secretaría de Seguridad en la entidad, no es con cambio de estrategia como se enfrentará la delincuencia, la delincuencia no es de ahorita en Guerrero, la estrategia que se tiene es la adecuada”.

Los grupos del crimen organizado identificados además de la Familia Michoacana y el cártel de las cuatro letras son Los Tlecos, Los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), además indicó que algunos tiene presencia no solo en Guerrero sino también en otras entidades.

Cabe recordar que apenas la semana pasada ocurrió una masacre en la comunidad de El Durazno, en Guerrero, los hechos se registraron durante el sábado 10 de diciembre en el municipio de Coyuca de Catalán.

Una masacre en Guerrero dejó como resultado la muerte de siete personas (Foto: especial)

Un grupo de hombres armados, presuntamente pertenecientes a la Familia Michoacana llegaron en camionetas y abrieron fuego contra los pobladores. Como resultado murieron siete personas el pasado 10 de diciembre.

Derivado del ataque pobladores de la zona realizaron bloqueos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir justicia por la masacre. Para el lunes 12 de diciembre se informó quienes fueron las víctimas mortales, identificadas como Bonifacio “N”, Bladimir “N”, José “N”, Isidro “N”, Fernando “N”, Daniel “N” y un menor de edad del que no se reveló su nombre. De igual manera se investigan las lesiones en contra de Martín “N”.

Respecto al cártel de las cuatro letras en Hidalgo un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros del CJNG se presentaron con un video en el que anunciaban su llegada a varios puntos de la entidad.

Los supuestos sicarios indicaron que eran parte del Grupo Pantera y estaban a obedecían al "Mencho"

Un hombre vestido de negro fue el encargado de pronunciar el mensaje en el que fueron mencionadas distintas zonas de Hidalgo e incluso aseguraron que habrían llegado para dar “seguridad” a los pobladores.

“Este video es para informarles a la población de Hidalgo, en especial a los municipios de San Juan del Río, Atotonilco, Atitalaquia, Tula, Conejos, Zacamulpa, Praderas, Pedregal, Nopala, Tepeji del Rio, Tepetitlán ya todos sus alrededores, estamos aquí las cuatro letras”.

Respecto al caso del asesinato del periodista Fredid Román Román se indicó que los presuntos responsables serían miembros del grupo local conocido como Los Ardillos, pues antes de ser atacado dicho comunicador recibió amenazas de muerte no solo contra él sino también contra su familia.

“El grupo de ‘Los Ardillos’, comandado por David Barrientos y Jesús Ávila Zamora, controlan todo el Valle (de Ocotito) y parte de Chilpancingo. Entonces la familia está en la idea de que ahí viene este asesinato”, agregó uno de los familiares del periodista asesinado el pasado 23 de agosto.

