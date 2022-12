Declararon culpable al papá de Gomita tras golpearla; así reaccionó la famosa a la sentencia

Foto: Instagram/@gomitaoficial123

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, denunció públicamente en 2021 que tanto ella como su madre, Elizabeth Campos sufrieron violencia intrafamiliar por parte de su papá Alfredo Ordaz Barajas. Así, ante un arduo proceso legal, la exintegrante de Sabadazo dio a conocer que finalmente su padre fue condenado como culpable.

5 actores de la Época de Oro que también participaron en doblajes de animación Estas películas se han convertido en clásicos conforme transcurrieron los años, aunque estos famosos ya fallecieron, sus voces marcaron a muchas generaciones VER NOTA

Todo comenzó durante la mañana del viernes 16 de diciembre, donde Gomita apareció desde su cuenta de Instagram para anunciar que era un día importante para ella y estaba esperando la resolución del caso.

“Tuve un receso de mi audiencia, en un ratito espero se resuelva todo y me voy a ir a trabajar lo más rápido que pueda (...)ahí donde me ven tengo muchas ganas de llorar, muchos sentimientos encontrados y sólo le pido a Dios que me de la fuerza para poder sacar adelante mi trabajo, sacar adelante mi vida y cerrar ciertos ciclos. Muchas gracias a todos por los mensajes que me envían, me hacen muy feliz (...) voy a llegar a las últimas consecuencias por luchar por la verdad”.

Quiénes serán los artistas que cantarán “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en la Basílica Cantantes como Espinoza Paz, Aracely Arámbula, Carlos Rivera, Lucero y Toñita cantarán a la patrona de los mexicanos el 11 de diciembre VER NOTA

Horas más tarde, la famosa colocó otra historia en su cuenta en donde se mostró sumamente contenta y destacó que su papá hacía sido declarado culpable, es decir, que el fallo fue condenatorio.

(Instagram)

“Mis niñas estoy muy feliz, muy contenta y creo en la justicia divina, me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio, mi papá fue culpable, estoy bien agradecida con Dios porque sabía que no se iba a quedar impune

Qué dijo Cuquita Abarca a un año de la partida de Vicente Fernández La viuda del fallecido “charro de Huentitán” compartió su sentir en medio de la misa que se realizó en el rancho “Los tres potrillos” para conmemorar el primer aniversario luctuoso del intérprete VER NOTA

Ahora sí, como él pidio, que hasta que no se le declarara culpable yo dijera que era una persona que era culpable y con todas las letras lo puedo decir, el fallo es condenatorio. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena”, rescató la joven entre lágrimas.

Las reacciones por sus fans rápidamente llegaron y varios de ellos se mostraron contentos con la resolución del caso de Gomita y le enviaron sus mejores intenciones.

(Foto: Twitter)

“Te deseo lo mejor. Mi niña esto se tenía que hacer justicia, me da mucho gusto, te mando un fuerte abrazo”. “Pase lo que pase siempre te quiero ver feliz, la familia es primero”. “Hoy late nuestro corazón más fuerte que nunca, sabemos que la suma de todo este esfuerzo será llevado a lo grande por ti, te amo”, son algunos de los mensajes que recibió la famosa.

De igual manera, en otra Instastory, Gomita dio más detalles de su estado emocional tras el arduo día que vivió y no dejó de agradecer por cómo se había resuelto la situación.

“Bueno y ante mi felicidad y mi nudo a la garganta -todavía no llego a mi destino- es para decirles que no se dejen, que no se queden calladas y mientras todos sus problemas los dejen en manos de Dios, de la Virgen, de lo que crean yo creo que habrá justicia divina siempre. Siempre prevalece y la verdad siempre sale a la luz. No se queden calladas, quiero ser un ejemplo de que soy una mujer muy fuerte, empoderada, bondadosa y generosa y que su corazón merece ser tratado de la misma manera”, destacó.

SEGUIR LEYENDO