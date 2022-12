De Kim Kardashian y Pete Davidson a Shakira y Piqué: las rupturas más impactantes del 2022

(Especial Infobae // Jovani Pérez)

Hasta las historias de amor más románticas tienen un final y ni las celebridades más famosas han logrado escapar de fuertes decepciones amorosas. Como todos los años, durante el 2022 algunas figuras del medio artístico sorprendieron al anunciar su separación, en especial aquellos que tras más de una década juntos decidieron continuar por caminos diferentes, ya sea acuerdos mutuos, traiciones o infidelidades.

Jason Momoa y Lisa Bonet

Acababa de iniciar el 2022 cuando el protagonista de Aquaman (2018) y la actriz de Un mundo diferente confirmaron su separación después de aproximadamente 17 años juntos. Fue Jason Momoa quien a través de sus redes sociales publicó un mensaje donde dio a conocer la situación que tanto él como su entonces esposa estaban pasando con el único fin de evitar especulaciones. Y es que hasta ese momento no existían rumores en torno a su vida amorosa.

Después de 12 años juntos decidieron casarse, pero su matrimonio solo duró cinco años. (Foto: Angela Weiss / AFP)

“Todos hemos sentido la presión de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción... que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y entonces, compartimos nuestras noticias familiares: que nos estamos separando”, escribió.

“El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a ser... Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y nuestras hijas, enseñando a nuestros hijos lo que es posible. Viviendo la oración, que prevalezca el amor”, concluyó.

Los actores en la alfombra roja de los premios Oscar 2019. (Foto:REUTERS/Lucas Jackson)

De acuerdo con la información, su divorcio habría sido resultado de un duro proceso de cambio del que no pudieron escapar pero, aunque ya no estarán juntos como pareja, seguirán trabajando en conjunto por el bienestar de sus dos hijas: Nakoa y Lola. Los actores no dieron más detalles al respecto, sin embargo, una supuesta fuente cercana dio a conocer cuáles habrían sido los verdaderos motivos detrás de su divorcio.

“Hace unos años Jason no encontraba trabajo y ahora su carrera está brotando. Quiere trabajar tanto como se pueda”, comentó en entrevista para la revista People. Según explicó, la cantidad de proyectos que tendría el actor habría sido el principal motivo de la separación, pues Lisa Bonet no estaba dispuesta en acompañarlo a todas las locaciones.

La empresaria y el cantante tuvieron cuatro hijos: Saint, Psalm, North y chicago. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

Kim Kardashian y Pete Davidson

Luego su escandaloso truene con Kanye West, la socialité estadounidense comenzó un tórrido romance con Pete Davidson. Su historia de amor comenzó cuando colaboraron en un sketch de la Princesa Jazmín y Aladín para una edición del Saturday Night Live 2021. Y es que durante sus interacciones cómicas se dieron un tierno beso que desató desató chispas.

En un principio trataron de mantener su relación en secreto, sin embargo, conseguirlo fue todo un reto debido a la gran popularidad que goza la empresaria. Por esa razón, decidieron hacer oficial su relación, incluso, Kim reveló que estaba saliendo con Pete durante la segunda temporada de Las Kardashian -su reality familiar disponible en Star Plus-.

Posaron como pareja en la MET GALA 2022. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Lamentablemente su historia de amor que comenzó como un cuento de hadas terminó antes de lo esperado, pues no cumplieron ni un año juntos cuando terminaron, así lo informó E! News a mediados de 2022. Tanto la modelo como el comediante han mantenido en secreto los motivos de su ruptura, no obstante, existen rumores de que no fue un mutuo acuerdo, pues al parecer habría sido Pete quien decidió no continuar su romance con una de las mujeres más exitosas en todo el mundo.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación. No tuvo nada que ver con Kanye y ningún evento en particular lo causó”, dijo una supuesta fuente cercana para Page Six.

El futbolista tiene 35 años, mientras que su novia ronda por los 23. (Foto: REUTERS/Albert Gea)

Shakira y Gerard Piqué

Todos los rompimientos que sucedieron antes de junio de 2022 fueron controversiales y estaban envueltos de especulaciones hasta que la famosa cantante y el futbolista anunciaron su separación después de 12 años juntos. Y es que nadie esperaba que tras su romántica historia de amor que comenzó con la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y el hogar que construyeron juntos en España, su familia se desmoronara.

Sin dar detalles, difundieron un comunicado de prensa a través de la agencia EFE para informar sobre su ruptura y pedir respeto tanto para ellos como para sus hijos por el proceso legal y personal que comenzarían: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su compresión”.

La nueva novia de Piqué mantiene sus redes sociales privadas (Foto: Instagram/@clara.chiamartii)

Su postura provocó que los rumores sobre una supuesta infidelidad tomaran fuerza y conforme el tiempo cobraron mayor relevancia gracias a las apariciones públicas del ex jugador del Barcelona con su nueva conquista, Clara Chía.

Desde ese momento ambos han estado envueltos en escándalo por la supuesta traición de Gerard Piqué, el proceso legal para determinar la custodia de sus hijos, sus participaciones en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y supuestas indirectas que habrían mandado, como Te felicito y Monotonía, dos canciones de Shakira que fueron atribuidas al deportista.

Los ex esposos formalizaron su divorcio en octubre. (REUTERS/Carlo Allegri (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT FASHION SPORT FOOTBALL)

Tom Brady y Gisele Bündchen

Fue en octubre de 2022 cuando el jugador de fútbol americano y la supermodelo brasileña confirmaron su separación definitiva a través de un comunicado que difundieron en redes sociales. La noticia conmocionó al medio artístico internacional y el mundo deportivo, pues la pareja, cuyo romance aparentemente iba miel sobre hojuelas, terminó después de 13 años de matrimonio.

“En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio mutuo después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos. Hemos sido bendecidos con hermosos y maravillosos hijos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Seguiremos trabajando juntos como padres para asegurarnos de que siempre reciban el amor y la atención que merecen”, se la publicación.

La modelo y el atleta unieron su matrimonio en 2009 durante una hermosa ceremonia que se llevó a cabo en la iglesia católica de Santa Mónica, California. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

La postura de Tom Brady fue respaldada por su ex esposa, quien no solo reafirmó que fue un mutuo acuerdo lleno de amor, también agradeció por la familia que construyeron juntos y, aunque ya no son pareja, mantendrán su amistad en pro de sus hijos: Benjamín Rein y Vivian Lake.

“Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amistosamente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre fue y serán nuestros niños, a quienes amo con todo mi corazón. Seguiremos con la co-paternidad para darles el amor, el cuidado y la atención que se merecen enormemente”, escribió en Instagram.

“La decisión de terminar con un matrimonio nunca es fácil pero nos hemos separado y aunque, por supuesto, difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que estuvimos juntos y solamente le deseo lo mejor a Tom para siempre. Les pido amablemente que nuestra privacidad sea respetada durante este momento sensible. Gracias”, agregó.

Después de dos años, la actriz Olivia Wilde y el cantante Harry Styles se separaron. (Foto: REUTERS/Amr Alfiky)

Harry Styles y Olivia Wilde

El romance del ex One Direction y la actriz de Dr. House estuvo en el ojo del huracán desde el comienzo, pues se rumorea que habrían comenzado a salir cuando Olivia todavía tenía un relación con Jason Sudeikis -padre de sus dos hijos: Otis y Daisy-. Pero eso no es todo, también fueron señalados por la década de diferencia que existe entre ambos y sus apariciones públicas.

Todo esto aunado a sus proyectos profesionales habría sido un factor determinante en su rompimiento, según una fuente cercana que platicó con el portal de espectáculos TMZ: “En este momento tienen prioridades diferentes y eso los mantiene separados”. Pero los actores no han confirmado o desmentido la información.

Fue en enero de 2021 cuando Olivia y Harry fueron vistos tomados de la mano en una boda, un ambiente totalmente diferente a Don’t worry darling, espacio donde se conocieron.

Seguir leyendo: