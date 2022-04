Gomita deseó que su papá esté en la cárcel: “No quiero que vuelva golpear a una mujer”

Gomita señaló que el proceso contra su padre continúa (Foto: Twitter)

En 2021, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, utilizó sus redes sociales para denunciar la violencia intrafamiliar que su papá Alfredo Ordaz Barajas ejerció contra ella y su mamá Elizabeth Campos.

A varios meses de este hecho, la exintegrante de Sabadazo fue entrevistada por Eden Dorantes afuera de Televisa y mencionó que, a pesar del proceso legal que hay contra su padre en estos momentos, no es encuentra del todo satisfecha con lo que se vislumbra.

“Mira, siguen las audiencias, sigo yendo, pero no hay solución. Solamente dicen que van a hacer reparación de daños, pero solamente la voy a curar yo, conmigo misma y un psicólogo”, dijo.

Ante la pregunta del periodista respecto a qué puntos abarcaría las medidas mencionadas anteriormente, Gomita destacó que iban encaminadas a todo el daño que me hizo físico y emocionalmente.

Gomita dijo que busca justicia (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

“Pero yo no lo quiero afuera, yo quiero que esté adentro (de la cárcel), yo no quiero que vuelva a golpear a una mujer. Yo no quiero que mi mamá vuelva a sentir este temor, yo no quiero sentirme que voy a trabajar a algún circo y que me va a pasar algo”, sentenció.

Asimismo, Araceli Ordaz apuntó que si bien su caso procedió, siente que no se está haciendo lo mejor para ella y su mamá.

“Fui escuchada pero nuestra justicia no es buena y sólo le pido a Dios que haga justicia con su propia mano”, añadió.

La famosa dijo que la justicia no es buena (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

Gomita confesó que actualmente está bajo un tratamiento psiquiátrico, pero ahondó que trabajar en sanar su parte espiritual ha sido algo que ha contribuido en gran manera para su mejoría.

“Siempre voy a estar tratando de encontrar lo mejor de mí, pero si algo quiero dejar aquí y yo creo que dios me da la oportunidad después de las tranquizas que me han dado y sigo viva es que tengo que dejar huella y a lo mejor es darle aliento a otras personas”, concluyó.

Cabe recordar que fue por medio de un video publicado el 3 de septiembre de 2021, cuando Gomita contó que había sido atacada físicamente en ese momento por defender a su madre, la señora Elizabeth Campos. Ambas habrían sido víctimas de este tipo de abusos por parte de su padre, desde hace mucho tiempo.

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele; me aventó los golpes en la cara”, mencionó en medio de lágrimas la youtuber.

Gomita dijo que intentó defender a su mamá cuando su padre la golpeó (Foto: gomitaoficial123)

También compartió que realizó una denuncia, que dio como resultado una orden de restricción para el señor Alfredo Ordaz Barajas -su padre-. Aunque dejó muy en claro su molestia porque solo quedara en esa situación y no fuera detenido.

Mas tarde su papá otorgó una declaración en el programa Es Show la Mesa de Multimedios y dijo que no habló antes del asunto por un acuerdo familiar que tienen, el cual consiste en no otorgar entrevistas a los medios de comunicación ni subir algún video sobre temas privados, aunque entendió lo realizado por su hija Araceli, pues, señaló: “ella ya está en edad de tomar sus propias decisiones”.

A pregunta expresa sobre las golpizas que propinó a su familia y el miedo que sienten sus hijos por esta situación, aseguró, con la voz entrecortada, que él nunca ha pensado en hacerles daño. Sin embargo, en ningún momento negó las acciones por las que es acusado.

“La primera persona que quiere lo mejor para ellos soy yo. En ningún momento, haya pasado lo que haya pasado, yo he pensado en tomar represalias contra ellos. Las personas que más amo en esta vida son mis hijos y mi esposa. Me da mucho sentimiento que estas situaciones, que a la mejor ahora que Gomita es una persona de edad, se le olvide de donde venimos”, declaró Ordaz Barajas.

SEGUIR LEYENDO