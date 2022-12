Camila Sodi acompañó a Diego Luna en homenaje a su padre; Pedrito Sola criticó su actitud

(Foto: REUTERS/Stephane Mahe // Fotos Instagram: @tiopedritosola - @camilasodi_)

Una vez más, Pedrito Sola se encuentra en el ojo del huracán por compartir su opinión respecto a un tema sensible. En esta ocasión, el economista de profesión criticó la actitud que supuestamente tomó Camila Sodi al finalizar el homenaje póstumo que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes realizaron en honor a Alejandro Luna, su ex suegro.

Todo ocurrió el viernes 16 de diciembre durante las trasmisiones en vivo que realizó Ventaneando desde el majestuoso recinto. Gracias a sus cámaras se lograron capturar los momentos más significativos del evento como las palabras que Diego Luna y su madre, Fiona Alexander, externaron en memoria del querido escenógrafo, así como las celebridades que acompañaron a la familia.

El arquitecto murió el martes 13 de diciembre a los 83 años de edad; todavía se desconocen las causas del deceso. (Captura Twitter: @andactores)

Entre los famosos se encontraban Marina de Tavira -actual pareja sentimental de Diego Luna- y Camila Sodi -su ex esposa y madre de sus dos hijos-. Los conductores del programa de espectáculos aplaudieron que ambas asistieron dejando de lado una posible sensación de incomodidad. De hecho, durante el homenaje estuvieron a punto de sentarse juntas debido a un repentino cambio en el acomodo de asientos para que el protagonista de Andor estuviera acompañado Fiona y Jerónimo.

Durante el evento no existió ningún inconveniente, pero cuando la sobrina de Thalía abandonó el recinto fue perseguida por un reportero de Ventaneando que buscaba platicar con ella sobre el sensible momento que están viviendo su ex pareja y sus hijos. La actriz no quería pronunciarse al respecto y solo extendió un agradecimiento por las muestras de cariño.

Muchas gracias por acompañarnos en un momento tan difícil para la familia. Les agradecemos mucho.

Sus declaraciones no fueron bien recibidas por Pedrito Sola, quien calificó su actitud: “Pues soy mamona y qué, así hubiera contestado”. Linet Puente trató de defender a Camila Sodi asegurando que suele hablar de esa manera ante los medios de comunicación, pero el conductor fue contundente: “Pero no en un momento tan grave, van al homenaje, el señor se murió hace unos días, ya pasó”.

(Captura Instagram: @camilasodi_)

La protagonista de Rubí, Falsa Identidad y Luis Miguel: La Serie no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, su manera de expresarse frente a los medios de comunicación podría estar directamente relacionada con el daño que, según contó en entrevista para el podcast de Aislinn Derbez, le hicieron desde que era niña.

La prensa me hizo daño desde que era muy chiquita. Crecí protegiéndome de la prensa del corazón, que siempre estaba como al acecho desde que era chiquitita, acosándome, poniendo cosas horribles.

Asimismo, recordó un duro momento que vivió junto a Diego Luna en vía pública que sigue recordando hasta la actualidad como algo traumático. Según contó, estaba discutiendo con su entonces esposo previó al divorcio y sin importar las lágrimas que corrían por su rostro un fan se acercó para pedirles un autógrafo, algo que sin lugar a dudas los impactó.

(Captura YouTube: La magia del caos)

“Yo estaba llorando... una escena súper cabr*na, estábamos en el proceso (de divorcio) y nunca se me va a olvidar... ‘perdón que los interrumpa pero me pueden dar un autógrafo’, no podía, voltié a verlo llorando como desquiciada y le dije ‘te atreviste’. No podía creer la situación, me trabé, les valió madres”, relató.

En esa misma charla para La madia del caos comentó que su separación de Diego Luna fue muy dolorosa después de haber compartido más de siete años y haber construido una familia con sus dos hijos.

“Se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso... volver a conectar y a preguntarte ‘¿para mí qué significa y qué es lo importante para mí?’ Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres”, dijo.

