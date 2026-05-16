México

Gobierno del Edomex entrega kits zoosanitarios para combatir el gusano barrenador del ganado

Autoridades esperan entregar en la zona sur de la entidad 2 mil 500 kits y evitar mayores afectaciones al sector pecuario

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Kit zoosanitario gusano barrenador Edomex
Kit zoosanitario gusano barrenador (Gob. Edomex)

La Secretaría del Campo del Estado de México, inició en el municipio de Tlatlaya la entrega de paquetes básicos zoosanitarios destinados a ganaderos y pequeños productores afectados por el gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que incrementa su presencia durante la temporada de calor y humedad.

La titular de la dependencia, María Eugenia Rojano Valdés, informó que serán distribuidos dos mil 500 kits zoosanitarios entre productores de los municipios de Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Luvianos, regiones donde se concentra la mayor incidencia de esta plaga que afecta al sector pecuario.

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Durante una gira de trabajo en Tlatlaya, la funcionaria encabezó la entrega de los primeros 150 paquetes, destacando que el principal insumo es el medicamento Negasunt, utilizado para tratar las miasis ocasionadas por el gusano barrenador.

Explicó que actualmente este producto enfrenta escasez en distintas regiones del país debido a la alta demanda generada por los brotes registrados en varias entidades.

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Piden evitar remedios caseros que dañan al ganado

Kit zoosanitario gusano barrenador Edomex
Kit zoosanitario gusano barrenador (Gob. Edomex)

El director general de Sanidad de la SeCampo, Antonio Huerta Alba, exhortó a los productores mexiquenses a evitar el uso de insecticidas comerciales, gasolina o solventes para eliminar los gusanos, ya que estas sustancias pueden provocar daños severos en los animales y agravar las lesiones.

Asimismo, pidió a los ganaderos reportar cualquier caso detectado de gusano barrenador a los números telefónicos 8007512100 y 55 3996 44 62, incluso si los propios productores realizan el tratamiento de sus animales. Señaló que el monitoreo y registro oportuno de casos es fundamental para contener la propagación de la plaga en la región sur del Estado de México.

Como parte de las acciones preventivas y de atención inmediata, la Secretaría del Campo anunció la instalación de un módulo de atención permanente en Tlatlaya. Este espacio operará en coordinación con el ayuntamiento y brindará atención de lunes a domingo para recibir reportes relacionados con el gusano barrenador del ganado.

Tlatlaya registra 76 casos de gusano barrenador

Gusano Barrenador.
Gusano Barrenador en el ganado mexicano. (X@Agricultura_mex)

Por su parte, el presidente municipal de Tlatlaya, Crisóforo Hernández Mena, informó que de enero a la fecha se han contabilizado 76 casos de GBG en el municipio. No obstante, aseguró que la situación ha logrado mantenerse bajo control gracias al trabajo coordinado entre productores pecuarios, autoridades estatales y el gobierno municipal.

El alcalde reconoció el respaldo del Gobierno del Estado de México para enfrentar esta problemática sanitaria que impacta directamente en la actividad ganadera y en la economía de cientos de familias de la región.

Además, destacó otros apoyos otorgados por la administración estatal, como el préstamo de maquinaria pesada para rehabilitar caminos saca cosecha. De acuerdo con el edil, durante este año se han mejorado alrededor de 160 kilómetros de caminos rurales, facilitando el traslado de productos agrícolas y pecuarios en diversas comunidades.

La estrategia impulsada por la Secretaría del Campo busca fortalecer la sanidad animal y reducir el impacto económico del gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo importante para la producción ganadera en zonas rurales del sur mexiquense.

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