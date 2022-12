Jesús Zambrano indicó que el PRD no abrirá las puertas a Ricardo Monreal

El perredista explicó que el senador morenista se quedó sólo durante la votación en el Senado del Plan B electoral (Foto: especial)

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, indicó que ya no existe posibilidad de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, participara en la facción como un candidato para “un frente muy amplio”.

Durante un evento de su partido, Jesús Zambrano indicó que el legislador morenista había jugado mucho con el tiempo por lo que la entrada al PRD ya no está disponible después de haberle ofrecido un cargo importante.

“Nosotros habríamos de valorar esta nueva situación, pero como un punto de vista (...) yo diría que esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada (...) como un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia a las elecciones del 2024″, explicó el perredista en conferencia.

En el marco de la discusión del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Senado, un tema que salió a relucir fue la posición del legislador morenista, situación, que, según el perredista, fue un hecho lamentable.

Ricardo Monreal Ávila anunció su rechazo al Plan B electoral en el Senado(Twitter/Senado)

De acuerdo con Zambrano, Ricardo Monreal no supo definirse a tiempo, por lo que el día de ayer, 14 de diciembre, en la sesión legislativa, cuando presentó su voto particular rechazado así la iniciativa presidencial, no contó con la fuerza que se especulaba tener.

“Pensaba que podía quedar bien por un lado y por el otro y al final de cuentas, en las votaciones que se están dando en el Senado de la República (...)Ricardo Monreal es él sólo y un senador más que lo acompañó(...) el peso que vislumbraba no resultó”, indicó el titular del PRD.

Y es que desde que presidente de la Jucopo del Senado había lanzado su plan de Reconciliación dando pie a sus aspiraciones para su candidatura presidencial del 2024, las críticas y señalamientos sobre hacerle “guiño” a la oposición no pararon por parte de sus compañeros de partido.

De hecho, muchos integrantes de la facción guindan lo arremetieron por entablar amistad con la derecha después de que el panista, Santiago Creel Miranda, indicará que trabajaría con el senador morenista en su proyecto de nación.

Ahora, en el marco del debate de la iniciativa presidencial en la Cámara Alta, Ricardo Monreal mostró su postura en contra del proyecto presidencial, la cual, según el legislador, es una decisión personal seguida por sus convicciones.

Ante las y los senadores, el morenista tomó el pódium para emitir su voto particular al Plan B electoral con el cual explicaba que no estaba de acuerdo con los puntos reformatorios de la minuta por “vulneral la Constitución”, órganismo que juró defender y hacer cumplir.

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían.”, publicó el senador morenista en su cuenta de Twitter con un video explicativo con su declarción en el Senado.

No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada.

Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían. pic.twitter.com/l7AuMKpy0F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

Cabe mencionar que el presidente del PRD no fue el único funcionario que criticó la indesición de Ricardo Monreal. Fue el empresario conservador Claudio X Gónzalez quien le exigió al morenista definirse de una buena vez. Reclamos que emtió durante su protesta en el Senado de la República ante la discusión del Plan B electoral de AMLO en conjunto con legisladores de la opocisión.

