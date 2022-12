Monreal respondió a AMLO y no aceptará cambiar sus aspiraciones presidenciales

El presidente de la Jucopo del Senado será el único orador del evento (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, respondió a las advertencias hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el Ejecutivo federal llamó a tener cuidado a quienes se separen del camino de Morena, por ello el zacatecano recordó que forma parte de un poder independiente, es decir el Legislativo.

En días recientes, Citlalli Hernández, senadora y secretaria general de Morena reconoció que con la posible salida de Ricardonreal de ese partido, un bloque de legisladores podrían seguirlo, perdiendo con ello la mayoría en la Cámara alta.

Este martes 13 de diciembre, López Obrador envió un mensaje a Monreal y sus seguidores para que tengan cuidado si deciden “irse con el bloque conservador”.

Ante ello, el zacatecano dijo ante la prensa: “Soy legislador, formo parte de un poder independiente y respeto al presidente”, evitando una confrontación directa con el Ejecutivo federal.

Además, Ricardo Monreal insistió que no negociará una posible candidatura al gobierno de la Ciudad de México a cambio de desistior de sus aspiraciones presidenciales y sacar la agenda de López Obrador en el Senado.

“Yo he dicho con mucha claridad que me he preparado para la candidatura presidencial. No tengo ningún otro plan. No ha ocurrido eso ni creo que ocurra porque el presidente es muy respetuoso de las decisiones de la organización política en la que participo. Y estoy muy tranquilo a estas alturas de mi vida, sé muy bien del bien y del mal. Sé muy bien lo que está pasando en el país, tengo claridad en el futuro y tengo también una actitud muy sensata y muy serena frente a lo que viene”, expuso el senador.

El plan de Morena para echar a Monreal

Ricardo Monreal, senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha visto envuelto en varias de las fracturas recientes al interior del partido guinda. Basta mencionar la afrenta que sostuvo con Layda Sansores, su postura respecto a las reformas a la Guardia Nacional y, en los últimos días, su perspectiva sobre la Reforma Electoral.

Por tales situaciones, en la esfera política han comenzado a circular rumores sobre la posible salida de Monreal Ávila de la Cuarta Transformación (4T) y su adscripción a algún partido de la oposición, en donde ha sido aplaudido e incluso invitado.

En este sentido, el periodista Raymundo Riva Palacio escribió en su más reciente columna para Ejecentral que, desde hace un tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó a fraguar la expulsión del senador del partido guinda, pues se ha convertido en un personaje “muy incómodo” para el mandatario federal.

Según la información consultada y publicada por el también analista político, AMLO “está harto de Monreal” y su disgusto se ha incrementado luego de que aparentemente le ofreció la candidatura de Morena a la Ciudad de México a cambio de que dejara “de estar molestando”.

Se presume que el rechazo del legislador a dicha propuesta se explicaría gracias al “mal trato” que ha recibido por parte del presidente y del partido en los últimos años. De acuerdo con Riva Palacio, en 2018 “se burlaron de él”, pues luego de asegurarle un proceso justo en la elección de la candidatura para la CDMX, Monreal quedó por detrás de sus colegas en las encuestas.

“A cambio de ello le ofreció López Obrador la Secretaría de Gobernación, que también incumplió, y terminó en el Senado”, agregó el periodista. Y aunque en la Cámara Alta ha jugado un papel crucial para el proyecto de la 4T, últimamente se ha vuelto “un dolor de cabeza”.

