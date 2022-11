Simpatizantes de AMLO llamaron “traidor” a Ricardo Monreal

Manifestantes que apoyan a la 4T gritan consignas contra el senador Ricardo Monreal

Cientos de manifestantes que asistieron al Ángel de la Independencia para marchar hasta el zócalo capitalino en apoyo a la llamada “Marcha de la transformación” o “Marcha del Pueblo” como lo nombra el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aprovecharon el momento para enviarle un mensaje colectivo al senador Ricardo Monreal.

Y no fue precisamente un saludo cordial o para desear que pase un buen domingo, sino que simpatizantes de López Obrador lo tachan de traidor, es así como lo muestra un video publicado por @El_Chamuco en su cuenta oficial de Twitter donde se puede percibir el descontento de algunos hacia el presidente de la Jucopo en el Senado. “¡Fuera Monreal por traidor!” se escucha en el video.

Miles de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en apoyo a la 4T. (Foto: Max Alonso/Infobae México).

¿Por qué tachan de traidor a Ricardo Monreal?

El 15 de noviembre, el senador Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, dio a conocer que acudiría puntual para marchar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ser parte del cuarto informe de gobierno en el Zócalo Capitalino. “Sí, claro, por supuesto, yo soy partidario de él. Soy miembro del movimiento que él encabezó. Yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2018. Por supuesto que estaré ahí puntual a la cita, con solidaridad y con respeto de todo tipo de expresiones, pero lo que él hace es ejercer un derecho de jefe de Estado”, declaró en aquel entonces.

Sin embargo, tres días después, el coordinador de Morena en el Senado, se bajó del barco al informar que no podrá asistir a la marcha previo al cuarto informe de gobierno de López Obrador debido a que asistiría a la Décimo Sexta Reunión Interparlamentaria que tendrá lugar en Madrid, España.

El senador Ricardo Monreal se bajó del barco y no acompañó a AMLO en su cuarto informe de gobierno. (Fotos: Cuartoscuro)

En dicha reunión, cuya XVI edición tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en Madrid, se abordará la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, y la Unión Europea, Acuerdo Global Modernizado. Y es que Monreal habría platicado previo con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, sobre la XVI Reunión Interparlamentaria que se llevará a cabo en ese país europeo, “y para la que estamos concertando un encuentro bilateral de alto nivel”, de ahí la importancia de no faltar a dicho encuentro.

Cabe señalar que Ricardo Monreal en tono irónico habló sobre la marcha a la que no asistirá por compromiso de trabajo: “Ahora, me gustó una caricatura que leí temprano —no sé si la vieron— de un monero que yo respeto mucho (Magú), entonces dice ‘ya me voy a Madrid, lo único que me voy a perder es el frutsi y la torta, no me va bien nunca, no también”, dijo entre risas sobre el evento que se realizará el domingo 27 de noviembre.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su marcha no habrá acarreados. (REUTERS/Paola Garcia).

Monreal podría salir de Morena

Simpatizantes de AMLO no olvidan y están muy al pendiente de quienes están con el presidente y quienes no, y en el caso de Monreal, en últimas fechas se ha mostrado un tanto alejado del partido guinda, prueba de ello fue cuando el senador aceptó que se ha reunido en diversas ocasiones con los partidos de oposición, debido a su trabajo político. “He sostenido reuniones diversas, es mi trabajo. Respeto a todos los partidos de oposición; nunca los dividiré. México necesita fuerzas leales a la sociedad. Jamás revelo mis encuentros y no acepto conjeturas que buscan dividir ni filtraciones que lesionan la credibilidad política”, escribió en su red social.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en la explanada del Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sentenció que será hasta el último mes del año donde definirá su continuidad o su futuro al interior de la Cuarta Transformación, luego de los conflictos que ha protagonizado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

