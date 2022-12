Allisson Lozz sufrió una recaída en su salud mental en su regreso a México

Allisson Lozz reveló que su regreso a México le causó ansiedad y depresión (Instagram/@allisson.gtz)

La ex estrella de Televisa Allisson Lozz compartió que tuvo una recaída en su salud metal luego de que decidió regresar a México; nuevamente afronta depresión y ansiedad.

Desde que Allisson Lozz era una de las niñas actrices más exitosas de la televisora de San Ángel sufrió de diferentes enfermedades causadas por el estrés de su trabajo y el acoso de la prensa y sus fans, por ello su decisión de retirarse de la actuación a los 16 años, alejarse por completo de los medios y mudarse a Estados Unidos.

Pese a que esta decisión ayudó a Allisson a mejorar su salud mental, recientemente decidió regresar a México, lo que desencadenó que la ansiedad y depresión que mantuvo en control por mucho tiempo, regresara.

La exactriz regresó a México luego de vivir gran parte de su retiro en Estados Unidos (Instagram/@allisson.gtz)

A través de su cuenta de Instagram, la exactriz detalló que principalmente la ansiedad regresó “justo en el momento que menos debería”, el pasado 14 de diciembre. Allisson compartió que entre los síntomas que ya reconoce que tiene en sus recaídas se encuentran migrañas, falta de aire y querer alejarse de la gente.

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña... desde mis 11 años aprox y el retirarme de mi trabajo a los 16 años me ayudó ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales. Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltara el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo”

Agregó que de pequeña, antes de que le fueran diagnosticadas y tratadas estas enfermedades, dejó de sentir interés por la vida, pero desde que comenzó su tratamiento y se volvió Testigo de Jehová, ha logrado mantener bajo control su vida, hasta hace unos días, cuando regresó a México.

Allisson confesó que desde los 11 años está en tratamiento para controlar su ansiedad y depresión (Instagram/@allisson.gtz)

“Dejaron de darme miedo las multitudes y logré volver a salir adelante... aunque tengo recaídas cada mes, pero nada que me haga sentir como antes... hasta ayer. No recordaba cómo era sentir todo eso junto y haciendo retrospección, nos dimos cuenta mi esposito y yo que la falta de rutina y de mi espacio en casa por mi mudanza a México me ha afectado más de lo que creíamos”, explicó la protagonista de Al diablo con los guapos.

La empresaria aprovechó para mostrar solidaridad con las personas que también sufren de alguna enfermedad o trastorno mental, escribió:

“Eso nos pasa a los que tenemos esta condición. Mi vida es muy feliz, creo que cada vez más feliz, pero el cerebro nos puede mover la jugada de manera que no podemos controlar. Si tú tienes ansiedad o depresión, ya sea clínica, post traumática o estacional, ¡no estás solo!”

Allisson aún no ha detallado qué hará en México y por qué esta nueva etapa de su vida provocó que recayera en la depresión y la ansiedad (Instagram/@allisson.gtz)

Allisson Lozz decidió dejar la actuación tras ocho años en Televisa debido a que, según ha dicho en sus redes sociales, la mayoría de las producciones en las que estuvo no cuidaban de su salud, solamente le exigían que cumpliera con sus actividades.

Habría sido tal el estrés al que fue sometida durante su infancia y adolescencia que comenzó a tener pánico a trabajar y por ello se retiró. Por 10 años no se dedicó a actividad alguna que fuera remunerada. En 2021 se convirtió en asesora de maquillaje por catálogo y creció en redes sociales gracias a ello.

Actualmente, la exestrella de Televisa se dedica a promocionar empresas de productos de belleza y ha recalcado que no está interesada en volver a la televisión porque no disfruta de la fama.

