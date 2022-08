Así es la vida de Allisson Lozz después de abandonar el mundo del espectáculo

La vida de Allisson Lozz fuera del espectáculo parece ser tranquila, trabaja, tiene dos hijas y está casada (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

La actriz que fue protagonista de famosas telenovelas de Televisa como Misión S.O.S o Al diablo con los guapos, Allisson Marian Lozano Núñez, se alejó del mundo del espéctaculo en su adolescencia y ahora se encuentra casada, con dos hijas y no vive en México.

Allisson Lozz estuvo desaparecida de los reflectores por un largo periodo. Lo poco que se sabía de ella es que se había casado con un hombre ajelado de los espectáculos y que se unió a la religión de Testigos de Jehová.

Nadie esperaría que hace unos meses, Allisson saliera a dar declaraciones del por qué abandonó la actuación y todo lo que sufrió en esas épocas, pues habían encontrado sus redes sociales y dijo estar cansada de que la relacionaran con su pasado.

Actualmente tiene 30 años, tuvo dos hijas llamadas London Rose y Sidney. Vive en Estados Unidos y es consultora de la conocida marca de maquillaje Mary Kay. En diversas ocasiones ha expresado que vender productos cosméticos es algo que le encanta.

Allisson Lozz con sus hijas London Rose y Sidney (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

La exactriz constantemente sube contenido a sus redes sociales, en donde muestra parte de su vida actual. Por lo que parece en Instagram, viaja mucho con su familia a diversas partes de Estados Unidos.

En sus historias suele repetir que trabajar en Mary Kay “le cambió la vida”, porque tiene tiempo de hacer otras cosas, como atender a sus hijas, a su esposo y a su religión.

“Este trabajo me ha permitido tener mis prioridades en orden, con Dios, con mi esposo, con mis hijas. Me da tiempo de hacer cosas que normalmente en otros trabajos no se puede”, expresó.

En su cuenta de Instagram cuenta con 329 mil seguidores y solo sube contenido referente a su trabajo, a sus pequeñas hijas, de 4 y 9 años de edad y a sus viajes. De hecho, en varias ocasiones a través de sus historias ha pedido que no le pregunten por su vida actoral.

¿Por qué Allisson se alejó del mundo del espectáculo?

En su época, fue una de las actrices más queridas y recordadas. Pues tuvo diversos papeles en novelas emblemáticas como la villana de Alebrijes y Rebujos, en Misión S.O.S de estelar junto a Diego Boneta, en Al diablo con los guapos protagonizando con Eugenio Siller, en Rebelde como la amiga de la hermana Lupita (Maite Perroni), entre otras.

Allisson Lozz está casada, tiene dos hijas y es Testigo de Jehová (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

Y es que en un video que subió a su cuenta de Instagram que ya no está disponible, explicó las razones por las que no quiere saber nada de Televisa, no quiere que le pidan fotos y solo quiere vivir una vida normal.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”, sentenció.

Contó que sus experiencias en la empresa la dejaron bastante traumatizada, ya que el ritmo de trabajo era demasiado para su corta edad y que no se preocupaban por su salud física ni mental.

Video en el que Allisson Lozz cuenta sus malas experiencias al ser actriz de Televisa y el por qué no quiere recordar su pasado.

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta (En nombre del amor) no fue una de ellas. Aunque quería a algunas personas de ahí, la realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años”, aclaró.

Asimismo, Allisson mencionó que no le interesa volver a pisar ese mundo, ya que no tuvo buenas experiencias. Fue hasta que cumplió la mayoría de edad que pudo deshacerse de sus contratos, ya que en ese momento no podía porque estaba bajo la tutela de sus padres.

