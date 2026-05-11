Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Majo Aguilar para cantar en la mañanera sobre Ángela Aguilar (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La presencia de Majo Aguilar y Junior H en la conferencia matutina del Gobierno de México este 11 de mayo de 2026 responde a la estrategia de Claudia Sheinbaum para reforzar la representación de la música regional mexicana sin violencia en el espacio público.

La elección de la cantante como imagen y promotora del programa “México Canta y Encanta” refuerza el interés del gobierno por impulsar géneros tradicionales y visibilizar el talento femenino dentro del mariachi, la banda y el norteño.

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Majo Aguilar, embajadora del mariachi y promotora cultural

En noviembre de 2025, Majo Aguilar se convierte en la primera mujer embajadora del Congreso Mundial del Mariachi. Su nombramiento culmina con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 9 de noviembre de ese año.

Desde entonces, asume el compromiso de promover la música tradicional mexicana en foros nacionales e internacionales, en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Presidencia.

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Majo Aguilar, embajadora del mariachi y promotora cultural (Youtube)

Durante 2025 y 2026, la cantante encabeza iniciativas públicas enfocadas en la promoción de la música regional sin apología al delito ni referencias al consumo de drogas.

En la primera edición de “México Canta y Encanta”, Aguilar actúa en la final en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y en semifinales de la región Centro-Estados Unidos. Para la segunda edición, presentada en mayo de 2026, retoma el papel de embajadora junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y Junior H.

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La defensa de Sheinbaum contra error de reportera que llamó a Majo “Ángela Aguilar”

En la llamada Mañanera del Pueblo, el gobierno federal anuncia una sorpresa ligada a la promoción de la música mexicana. El evento adquiere mayor notoriedad cuando, durante la ronda de preguntas, una reportera confunde a Majo Aguilar con su prima Ángela Aguilar.

La periodista pregunta por la trayectoria de la artista, pero titubea y menciona primero el nombre de Ángela antes de corregirse: “Por ejemplo, en el caso de, de Ángela Aguilar. Ay, perdón, perdón. Ahora sí. Majo, Majo. Sí, Majo Aguilar”.

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Claudia Sheinbaum interviene de inmediato, diciendo: “Cualquiera se equivoca, no pasa nada”. El comentario provoca risas y aplausos entre los asistentes, mientras que Majo Aguilar responde: “No, no, no hay ningún problema. Todo en orden”.

La defensa de Sheinbaum contra error de reportera que llamó a Majo “Ángela Aguilar” (Capturas: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)

Viralidad y debate en redes sociales

El momento se difunde rápidamente en redes sociales, donde usuarios discuten si el error de la reportera fue intencional o resultado del nerviosismo. En el salón, los reporteros reaccionan con gritos de apoyo: “¡Bravo, Majo!”, seguido de aplausos.

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Majo Aguilar agradece y resalta el nivel de los participantes del evento:

“La sorpresa, que no debería haber sido sorpresa porque el país tiene mucho talento, fue que había muchas personas con un talento enorme, que no sé cómo le hicieron para decidir, porque sí, tenían mucho talento y sobre todo, que eso es algo muy bello, el amor no viciado, por la música, que venía desde el corazón, no de un lugar soberbio, frívolo, con un lugar de mucho amor. Y eso fue muy interesante observarlo”.

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Rumores de rivalidad entre primas Aguilar

La confusión revive versiones sobre una supuesta rivalidad entre las primas Ángela y Majo Aguilar. Ambas niegan públicamente tener enemistad. Ángela expresa admiración por Majo y pide frenar las comparaciones. Majo reitera que no siente envidia y desea lo mejor a su familia.

Se ha rumorado sobre una rivalidad entre las primas (Foto: IG @majo_aguilar)

El objetivo detrás de la elección de Majo Aguilar

La decisión de Claudia Sheinbaum de elegir a Majo Aguilar como rostro femenino del regional mexicano en la Mañanera obedece al papel protagónico de la cantante en la promoción de la música tradicional sin violencia y a su trayectoria como embajadora cultural.

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Aguilar representa una figura que responde a la política gubernamental de impulsar géneros populares con mensajes que fomenten la paz y reconozcan el talento de las mujeres en el ámbito artístico nacional.

La participación de Majo Aguilar en la conferencia presidencial refleja la apuesta del gobierno por fortalecer la presencia de la juventud en la renovación de la música mexicana y la intención de consolidar espacios para proyectos artísticos que prioricen el respeto y el amor por la tradición.

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