Madres indígenas desplazadas en Guerrero exigen a Sheinbaum seguridad tras ataques de Los Ardillos: “No queremos más palabras vacías”

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que más de 800 familias han sido desplazadas por la violencia. Foto: Captura de pantalla / CIPOG-EZ

Madres indígenas de cuatro comunidades de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron que han sido víctimas de ataques armados cometidos por integrantes de Los Ardillos que han provocado el desplazamiento de más de 800 familias.

Luego de cuatro días bajo asedio, las mujeres que habitaban las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán del municipio de Chilapa exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se lleven a cabo acciones en seguridad para que vuelvan a sus casas luego de haber huido en vísperas del Día de la Madres cargando a sus hijos en brazos.

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“Anoche muchas de nuestras compañeras tuvieron que dormir escondidas en el monte por el temor de ser encontradas por Los Ardillos. Esta es la realidad que vivimos las madres indígenas de Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum dice: ‘Llegamos las mujeres’, pero de qué sirven sus discursos mientras nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones. De qué sirve hablar de transformación mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidas”, dijo una de las madres en un video compartido en redes sociales.

Exigen regresar a sus comunidades y tener una vida digna; “No queremos tu mundial”, dicen a Sheinbaum

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

Tanto las madres indígenas como el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que los constantes ataques armados en sus comunidades han provocado el asesinato de 76 integrantes del CIPOG-EZ y que 25 más permanezcan desaparecidos.

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Las mujeres acusaron que no quieren más palabras “vacías”, sino justicia para sus comunidades para que puedan regresar a sus casas sin miedo.

“Queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna, es lo único que queremos como pueblos indígenas. Hacemos responsable al Estado Mexicano por todo lo que suceda en nuestras comunidades, sus manos están manchadas de sangre por captar con los criminales y entregar nuestros pueblos y nuestras vidas. Claudia Sheinbaum no queremos tu mundial, queremos que detengan esta guerra contra nuestros, nuestros pueblos, y que nuestros hijos e hijas vivan en paz. Eso es honrar a las madres. Queremos justicia”, exigieron las madres en el material, donde se observan acompañadas de niños y niñas.

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REUTERS/Henry Romero

Al ser cuestionada sobre las agresiones y denuncias realizadas por los habitantes de Guerrero durante su conferencia de prensa de este lunes 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se encuentran trabajando con la Secretaría de Gobernación para atender a las comunidades indígenas.

Sobre las acciones a realizar, dijo que primero establecerán contacto con ellos para identificar lo que está ocurriendo, dónde es y que con la presencia de la Guardia Nacional (GN) y la atención a las familias desplazadas, los habitantes puedan regresan a su lugar de origen.

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Sin embargo, cabe señalar que las comunidades han denunciado que Los Ardillos se han posicionado a pocos metros de instalaciones militares sin que se intervenga y que “la presencia de la Guardia Nacional, de la policía estatal y del Ejército Mexicano ha servido únicamente para simular mediáticamente un supuesto control de la región”, denunció el Consejo Nacional Indígena.

“Estamos trabajando ahí para poder proteger a la población”, aseguró Sheinbaum.

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