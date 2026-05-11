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Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

El cantante y Majo Aguilar anunciaron la segunda edición del programa de la Secretaría de Cultura que busca impulsar nuevas narrativas musicales que fomenten la paz y la unidad

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Junior H y Majo Aguilar anunciaron la segunda edición del programa de la Secretaría de Cultura que busca impulsar nuevas narrativas musicales que fomenten la paz y la unidad.

“Cuando te conviertes en referente para muchos y muchas, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro (los jóvenes)”, reflexionó el cantante Junior H durante su participación en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes 11 de mayo.

Con un traje de dos piezas negro y sin las cadenas ni joyas que se han vuelto parte de su imagen habitual, las declaraciones del referente de los corridos tumbados marcaron un giro notable en su postura.

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A mediados de marzo, durante una presentación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas, Junior H criticó los esfuerzos del Estado contra la difusión de los corridos tumbados y los narcocorridos.

Previo a cantar “El Azul”, canción con claras referencias a Juan José Esparragoza Moreno, histórico líder del Cártel de Sinaloa, expresó a su público: “Cómo extraño cantar corridos… No podemos hacer nada, es el gobierno contra nosotros. Pero aquí en Austin sí se vale”.

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Durante su presentación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas en marzo de 2026, Junior H criticó la censura contra narcocorridos en México.

Un mes después, Junior H apaciguó su actitud contestaria para volverse vocero de México Canta, concurso de talento de la Secretaría de Cultura que impulsa nuevas narrativas musicales que fomenten la paz, la unidad y la cultura mexicana, alejándose de la apología de la violencia.

Junior H, vocero de México Canta

Junto a la cantante Majo Aguilar, el cantautor guanajuatense dio el banderazo a la segunda edición del certamen de canto.

Durante su participación, habló del alcance de la primera edición. Subrayó que el impacto de México Canta no solo fue medible por la cantidad de participantes. Desde su perspectiva, el programa fue una plataforma para el surgimiento de nuevos talentos con una visión que toma distancia de la apología del delito.

En ese sentido, él mismo reconoció que su participación era resultado de una reciente conversión personal.

“Quiero compartir con ustedes que en mis inicios, algunas de las historias que contaba en mis canciones no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones, porque fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo”.

Con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 10 millones de seguidores en Instagram, Junior H señaló que ha reflexionado sobre el impacto de sus canciones y mensaje: “Lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro. También entendí algo muy importante: el talento mexicano para la música es único”.

Junior H se corona como el rey del regional con récord en la Plaza de Toros CDMX
Con 29 millones de oyentes y 23 mil millones de streams, Junior H hace historia y agradece a su “familia de corazones rotos”. (@leojimenez.xm)

“Decidí evolucionar como artista”

Luego, hizo hincapié en que su presencia en Palacio Nacional coincide con una evolución artística que disociará su música de la apología del delito para conectar con jóvenes a través de nuevas experiencias.

“Decidí evolucionar como artista, tomar una ruta en mi crecimiento como persona, con proyectos como Sadboys, que representa una conexión con mi generación desde las emociones y las experiencias reales que vivimos día a día. Porque la cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla”.

Finalmente, cerró su participación externando la necesidad de que nuevas voces que “representen mejor” a su generación lleguen a la industria musical.

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, destacó que el objetivo de México Canta no es prohibir, sino conectar con las juventudes.

Indicó que la presencia de Junior H y Majo Aguilar amplía el alcance mediático de la iniciativa, que en su segunda edición busca crear puentes culturales entre México y Estados Unidos.

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