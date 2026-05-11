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Pumas vs América: los mejores memes que dejó la eliminación de las Águilas de la Liguilla

Pumas avanzó a semifinales del Clausura 2026 con un global de 6-6 ante el América, luego de que Henry Martín fallara un penal al minuto 87

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Los memes que generó la eliminación del América en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 inundaron las redes sociales este domingo, luego de que los Pumas avanzaran a semifinales tras un empate global de 6-6 ante las Águilas, que quedaron fuera por haber terminado en la octava posición de la tabla general.

¿Qué pasó en el partido?

En el estadio Olímpico Universitario, los universitarios sometieron al América desde el inicio. Rubén Duarte abrió el marcador al minuto 3, Nathan Silva amplió al 13 y Jordan Carrillo sentenció el 3-0 al 23. En 64 años de clásico capitalino, ningún equipo había anotado tres goles antes del minuto 25.

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Las Águilas, obligadas a ganar por cuatro goles para avanzar, reaccionaron antes del descanso. Patricio Salas descontó al 30 y Alejandro Zendejas convirtió un penal al 40 para poner el 3-2. En el segundo tiempo, Zendejas volvió a marcar al 61 y completó el 3-3 que puso en vilo al Olímpico.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 Pumas UNAM players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 Pumas UNAM players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Con el marcador global en 6-6, el América necesitaba un cuarto gol. La oportunidad llegó al minuto 87: Henry Martín se paró frente al portero desde los once metros, pero falló el penal. La falla del delantero selló la eliminación de las Águilas y el pase de los Pumas a semifinales.

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“Fueron dos partidos espectaculares. Enfrente teníamos un equipo de muchísima jerarquía y calidad impresionante, y lo eliminamos sufriendo. A veces es así en el futbol para alcanzar los objetivos. Nos encantaría sufrir menos”, dijo el entrenador Efraín Juárez tras el pitazo final.

El técnico brasileño del América, André Jardine, reconoció el nivel de su equipo pese a la derrota: “Estoy muy orgulloso de nuestro equipo, de la forma en que competimos. Lo que un entrenador más busca es sentirse representado, tener grandeza en la derrota y en la victoria, y América viene dando demostraciones de las dos cosas”.

Así quedaron las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Más temprano, en el estadio Hidalgo, el Pachuca derrotó 2-0 al Toluca y cerró la llave con un global de 3-0. El ecuatoriano Enner Valencia abrió el marcador al minuto 10 desde el punto penal y el brasileño Robert Kenedy selló el partido al 48. Los Tuzos del argentino Esteban Solari eliminaron al bicampeón sin recibir un solo gol en toda la serie.

El Toluca llegó al partido con bajas de peso: Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron convocados a la concentración mundialista de la selección mexicana, Federico Pereira sigue lesionado y el goleador portugués Paulinho no viajó a Pachuca. Los Diablos Rojos también estrellaron tres balones en los postes.

Guadalajara también avanzó a semifinales tras remontar a los Tigres con un 2-0 en casa, suficiente para igualar el global 3-3 y clasificar por posición en tabla.

Por su parte, Cruz Azul venció 1-0 al Atlas en la vuelta de cuartos de final, con lo que cerró la serie con global de 4-2 (ganó 3-2 en la ida)

Las semifinales del Clausura 2026 quedan así:

  • Pumas vs Pachuca
  • Guadalajara vs Cruz Azul

Las fechas y horarios serán anunciados más tarde.

Los memes de la eliminación del América

Los memes de la noche apuntaron en tres direcciones: el penal fallado por Henry Martín al 87, las salvadas del portero costarricense Keylor Navas y el trabajo táctico de Efraín Juárez, a quien los seguidores de los Pumas ya llaman “Efrastóteles” en redes sociales.

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