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¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

El estratega argentino salió del cuadro cementero tras sumar una mala racha de 9 partidos sin ganar

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REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón fue despedido de Cruz Azul en la recta final de la Fase Regular del Clausura 2026 luego de sumar 9 partidos sin ganar.

El entrenador argentino empató 1 a 1 contra Querétaro durante la jornada número 16, y aunque en ese momento el equipo marchaba en el cuarto lugar de la tabla, la forma de juego no convenció a la directiva para continuar con el proyecto deportivo.

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Sporting Gijón estaría interesado en Larcamón

De acuerdo con reportes de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el Sporting Gijón de la Segunda División de España está interesado en contratar a Nicolás Larcamón. Según la misma fuente, ya hay negociaciones por ambas partes aunque aún no hay un acuerdo cerrado.

“Nicolás Larcamón es el principal candidato para ser el entrenador de Sporting Gijón. Ya hay negociaciones entre las partes pero nada está cerrado aún. El argentino tiene, además, una chance de un club de Brasil”, escribió Merlo en su cuenta de X (antes Twitter).

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El paso de Nico con Cruz Azul

Larcamón había tomado el cargo el torneo anterior tras la salida de Vicente Sánchez, con la intención de aportar estabilidad a un equipo marcado por constantes cambios en el banquillo. Durante su gestión, el técnico argentino no logró avanzar más allá de la primera ronda en la Leagues Cup y posteriormente condujo a Cruz Azul hasta las semifinales en el torneo local, donde el equipo fue eliminado por Tigres.

En el ámbito internacional, la participación en la Copa Intercontinental resultó breve: el club fue eliminado en su primer encuentro ante Flamengo. La última campaña se caracterizó por altibajos y una serie de resultados adversos; a pesar de mantenerse en la parte alta de la tabla, la directiva consideró que la evolución no cumplía con las expectativas.

Cruz Azul continua con la búsqueda de técnico

Tras la salida de Larcamón, la directiva anunció que Joel Huiqui asumirá la dirección técnica del primer equipo hasta el final del torneo, respaldado por Sergio Pinto y Marco Calvillo como asistentes principales. Cabe señalar que los tres han trabajado en las divisiones juveniles, lo que les proporciona un conocimiento profundo sobre el plantel y los jóvenes valores con potencial para fortalecer la plantilla

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