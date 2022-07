Por qué Allison Lozz se retiró de Televisa

Allisson Lozz, la estrella de telenovelas infantiles, se retiró al cumplir 18 años (Foto: IG @Allisson.gtz/Televisa)

Allisson Lozz saltó a la fama por su participación en telenovelas infantiles de principios de los 2000 como Alegrijes y Rebujos o Misión S.O.S, sin embargo, ella decidió dejar de participar en proyectos de Televisa después de realizar En nombre del amor (2008), justo cuando llegó a la mayoría de edad.

Recientemente, la joven de 29 años fue recordada por sus admiradores, aunque ella ha dicho que ya no dará más entrevistas y muchos menos volverá a la televisión, sigue llamando la atención cuando se le ve en público.

Este 22 de julio, alguien grabó y difundió un video donde estaba eligiendo ropa en una tienda de segunda mano. La grabación de Allisson rápidamente se hizo viral y despertó la curiosidad de muchas personas que se preguntan a qué se dedica en 2022 y por qué ya no actúa.

La ex actriz declaró que ya no quiere seguir en televisión hace un tiempo.

En diversas ocasiones la exactriz ha explicado que tomó esa determinación tras sufrir malos tratos en dicho melodrama, además se vio sometida a una alta presión y gran demanda laboral cuando aún era menor de edad. Así lo expresó Allisson en febrero de este mismo año:

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta (En nombre del amor) no fue una de ellas. Aunque quería a algunas personas de ahí, la realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años”, se sinceró.

En su momento, sus compañeros de actuación creyeron que regresaría a la pantalla chica, pero Allisson explicó que su decisión no cambiaría porque esa labor se contraponía a sus prioridades de vida.

Así luce Allisson Lozz actualmente (Foto: Twitter @AllissonLozz)

“Yo creo que todo el mundo decía: ‘Va a volver luego, es una racha’. Yo recuerdo que hasta daban entrevistas algunos diciendo: ‘Al rato vuelve’. Pero es que no era una racha, no era algo de emoción, era algo muy en serio”, compartió la chihuahuense a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

En la misma grabación, la joven reveló en junio de 2021 que comenzó a trabajar como asesora de maquillaje por catálogo desde hace un año, después de mantenerse inactiva de alguna actividad remunerada por 10 años, también reveló que la palabra “trabajo” le causaba pánico, pues lo recordaba “como sinónimo de estrés, sinónimo a no ver a mi familia, sinónimo de estar agotada, sinónimo de tener tiempo cero para espiritualidad. En mi mente todo el trabajo era así”.

La actuación se contraponía a sus prioridades de vida (Foto: Twitter @AllissonLozz)

Otro factor que la impulsó a dejar la actuación a los 18 años fue la serie de aparente insinuaciones e intentos de abuso de confianza que recibía cuando era menor de edad.

Además de asegurar que a ella nunca le gustó la fama, mencionó que en muchas ocasiones diferentes personas la citaban y le pedían que acudiera sola, pese a que tenía menos de 18 años.

A través de una transmisión en vivo, Allisson Lozz confesó que ella nunca disfrutó de su fama porque nunca le interesó ser popular entre personas que no la conocían y porque, cuando era niña, lo único que quería era disfrutar de sus amigos.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”.

En nombre del amor fue la última producción que realizó (Foto: Allisson Lozz / FB)

Agregó que gran parte de su aversión a tomarse fotos con sus fans se debió a que su mamá la forzaba a complacer a quienes se le acercaban porque la admiraban. Según recordó la protagonista de Al diablo con los guapos, ella era una de las únicas niñas actriz que debía hacer ese tipo de sacrificios, pues sólo algunos de sus compañeros hacían lo mismo.

Confesó que debido a esto, actualmente no acepta fotos con fans o personas que sólo quieren demostrar que la conocieron, pues está disfrutando de la vida que siempre soñó, alejada de los reflectores y porque “yo ya no le debo nada a nadie”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: