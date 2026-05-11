Confunde a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en La Mañanera y Claudia Sheinbaum sale en su defensa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino para defender a Majo Aguilar luego de que una reportera la confundiera con Ángela Aguilar durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El incidente ocurrió cuando la reportera preguntó sobre la mayor experiencia vivida por la artista, pero titubió y se refiere primero a Ángela antes de corregirse rápidamente: “Por ejemplo, en el caso de, de Ángela Aguilar. Ay, perdón, perdón. Ahora sí. Majo, Majo. Sí, Majo Aguilar”.

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Sheinbaum reacciona de inmediato y comentó: “Cualquiera se equivoca, no pasa nada”. La escena genera risas y aplausos entre los asistentes, mientras la propia Majo Aguilar responde con serenidad: “No, no, no hay ningún problema. Todo en orden”.

Majo Aguilar reacciona en Palacio Nacional tras ser confunduiida con su polémica prima, Ángela Aguilar

La confusión se conviertió en tema viral en redes sociales apenas minutos después del evento, con usuarios discutiendo si el error de la reportera es intencional o parte del nerviosismo de la transmisión en vivo.

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El incidente ocurrió cuando la reportera preguntó sobre la mayor experiencia vivida por la artista, pero titubió y se refiere primero a su polémica prima (Capturas: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)

En el salón, los reporteros reaccionan con gritos y aplausos, mostrando apoyo a Majo Aguilar. Una voz se escucha diciendo: “¡Bravo, Majo!”, seguida de aplausos.

Majo agradece el gesto y aprovecha para destacar el talento de los jóvenes mexicanos que participan en el evento: “La sorpresa, que no debería haber sido sorpresa porque el país tiene mucho talento, fue que había muchas personas con un talento enorme, que no sé cómo le hicieron para decidir, porque sí, tenían mucho talento y sobre todo, que eso es algo muy bello, el amor no viciado, por la música, que venía desde el corazón, no de un lugar soberbio, frívolo, con un lugar de mucho amor. Y eso fue muy interesante observarlo”.

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Rivalidad mediática entre Ángela y Majo Aguilar

La confusión da pie a la discusión sobre la supuesta rivalidad entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar, primas y representantes del regional mexicano.

Estas versiones carecen de confirmación oficial y surgen principalmente por interpretaciones en redes sociales y comentarios aislados en medios de comunicación.

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Entre los motivos que alimentan la narrativa de rivalidad se encuentran:

Un video antiguo donde Majo, en tono sarcástico, dice que Ángela “no iba a triunfar”. Majo aclara que la frase es una broma fuera de contexto.

Comparaciones constantes de seguidores, quienes afirman que Majo tiene mayor parecido vocal y físico con su abuela Flor Silvestre , generando divisiones en redes.

Declaraciones de Ángela sobre ser la única mujer mexicana con presencia relevante en el género regional, interpretadas por algunos como desaire hacia Majo.

Reconocimiento de distanciamiento familiar por parte de Majo, quien admite que no mantiene comunicación frecuente ni con Ángela ni con su tío Pepe Aguilar en los últimos años. Majo no asiste a la boda de su prima.

Rivalidad mediática entre Ángela y Majo Aguilar (Instagram @Angelaguilar)

Ambas artistas niegan públicamente tener una enemistad. Ángela expresa admiración por el talento de Majo y pide que cesen las comparaciones. Majo, por su parte, reitera que no siente envidia y que siempre desea lo mejor a su familia.

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Sheinbaum y la visibilidad de las mujeres en la música regional

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de reconocer el talento de las mujeres en el regional mexicano y respaldó a Majo frente a los errores y presiones mediáticas. El episodio refuerza la atención sobre la representación femenina y la relevancia de las nuevas generaciones en la música tradicional mexicana.

La participación de Majo Aguilar en la conferencia presidencial destaca el interés gubernamental por promover la cultura y el arte mexicano, así como el papel de los jóvenes en la renovación del género.

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