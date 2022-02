Allisson Lozz sobre “En nombre del Amor”:“No les importaba mi salud, nada de mí y yo tenía 16 años”

Así luce actualmente Lozz (Fotos: Instagram/@allisson.gtz/@alliss_fanslozz)

Allisson Lozz es una de las ex actrices que más genera polémica y morbo entre sus fans que desde hace años siguen sin comprender su decisión de retirarse del mundo de las telenovelas. Ahora, el panorama se ve más claro -aunque ya lo había mencionado- y aprovechó sus redes sociales para confesar que sufrió malos tratos en un melodrama en particular y que fue el último en el que participó: En Nombre del Amor.

La autonombrada “ex actriz” aseguró que nadie dentro de la producción tenía interés por su salud física y mental así como la alta presión y demanda que algunos directivos de Televisa tenían con ella a pesar de que tan solo contaba con 16 años de edad cuando grabó una de las telenovelas más exitosas de la primera década de los años 2000.

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta no fue una de ellas. Aunque quería a algunas personas de ahí la realidad es que no les importaba ni mi salud, ni nada, ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años”, se sinceró.

Actores y actrices como Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Leticia Calderón, Laura Flores, Sebastián Zurita formaron parte del elenco (Foto: Instagram/@mundo-de-novela)

En Nombre del Amor fue una telenovela producida por Carlos Moreno Laguillo para Televisa, adaptación del exitoso melodrama Cadenas de Amargura original de María del Carmen Peña y José Cuauhtémoc Blanco, contó con la participación de grandes actores como Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Leticia Calderón, Laura Flores, Sebastián Zurita y la popular actriz, quien recientemente se casó, Altair Jarabo.

La ahora directora sénior de una empresa de productos cosméticos agregó a recientemente Instagram Live que esa telenovela no fue la única de la que tiene tan malos recuerdos en su paso por Televisa, televisora a la que le dio los mejores momentos de su faceta como actriz de la cual ahora dice estar algo avergonzada y que nunca volvería a ejercer.

Allisson Lozz no dudo en mencionar la falta de protección que sintió por parte de la televisora de San Ángel y del peligro que vivió al estar consiente de lo dicho por los mismos ejecutivos que nunca dudaron en hacerle saber que podía ser reemplazada en cualquier momento por otra actriz con más trayectoria o incluso desconocida. Lozz volvió a recordar los bajos sueldos que tenía dentro de Televisa.

Esta exitosa telenovela la protagonizó junto con Eugenio Siller en 2007 (Foto: Instagram/@mundo-de-novela)

“En la mayoría yo no me sentía nada cuidada, al contrario, me sentía muy expuesta, siempre bajo una amenaza de que me iban a despedir, que era reemplazable, que cualquiera era reemplazable ahí, o hacías lo que ellos querían y te pagaban lo que ellos querían o te iban a reemplazar”, dijo.

Bajo recuerdos oscuros, Allisson también le dio créditos a la única telenovela en la que se sintió contenta y segura pues incluso contó con el apoyo de la producción que le proporcionó un terapeuta para lidiar con la fama y los problemas emocionales por los que se encontraba. La relación con el resto del elenco también era muy buena, por lo que ese melodrama es el único que recuerda de buena manera.

La ex actriz ahora es empresaria (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

“Realmente solo hubo un año que yo disfruté, que yo no me sentía tan sola, que sentía que la producción se preocupaba por mí, mis compañeros eran súper lindos. Cuando estaba grabando Al diablo con los guapos ahí fue donde la producción se preocupaba hasta por mi salud emocional, me acuerdo que me tenían una terapeuta. Eran muy lindos”, expresó sobre la exitosa telenovela que protagonizó junto con Eugenio Siller en 2007 bajo la producción de Angelli Nesma.

Allisson Lozz finalizó su live mencionando que durante toda su etapa como actriz se sintió “muy vacía” ya que debido a las extensas jornadas de trabajo no tenía tiempo para ver a su familia.

