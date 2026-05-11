Manuel Farías envía quinta carta a Sheinbaum para solicitar su intervención en caso de huachicol fiscal

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (Marina)

En una quinta carta, el ex vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar) Manuel Fernando Farías Laguna volvió a solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso que tiene abierto por presunto huachicol fiscal.

La misiva fue enviada este domingo 10 de mayo desde el Centro Federal de Readaptación Social No.1, “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, donde se encuentra recluido desde el año pasado.

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El ex vicealmirante hizo referencia a las recientes declaraciones de la mandataria al solicitar la entrega de pruebas contundentes a las autoridades de los Estados Unidos en la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y de nueve funcionarios mexicanos más por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“En vista de los hechos recientes y derivado de sus pronunciamientos y declaraciones emanadas al pueblo de México en sus conferencias del pueblo, para notificarle, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, que no se cumple ni en lo mínimo con el que tenga que haber pruebas contundentes ni documentos con base en la legislación que demuestren la culpabilidad de la persona, ni el sustento de las pruebas, que deben ser fehacientes y contundentes”, se lee en la carta.

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Acusa irregularidades por parte de la Marina y la FGR

Su hermano, Fernando Farías Laguna, fue detenido en Argentina en el mes de abril pasado. (SSPC)

Farías Laguna afirmó que durante su audiencia de vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, no se presentaron pruebas que contaran con circunstancias de tiempo, modo y lugar. por lo que afirmó fue “víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día de antes”.

Según sus declaraciones, en dicha conferencia se le exhibió como culpable del delito que se le acusaba por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que habría beneficiado su vinculación a proceso y afectado su derecho a una defensa adecuada.

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Desde sus anteriores cartas, Farías Laguna ha denunciado que no se la ha dado información completa de la carpeta de investigación, ni se la han brindado los datos solicitados a la Marina bajo el argumento de que se trata de seguridad nacional, por lo que acusó que se encuentra en un “estado completo de indefensión”.

Ante esto, volvió a solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar arbitrariedades.

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“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos, porque en mi caso no es así y tengo la suficientes pruebas para sustentar lo que aquí le expreso bajo protesta de decir verdad”, se lee en la misiva.

Sheinbaum no ha respondido de manera formal sus cartas, dicen abogados

Foto: Especial

La defensa de Manuel Roberto Farías señaló que hasta el momento ninguna de las cinco cartas enviadas por el ex vicealmirante han sido respondidas de manera formal, pública o institucional por parte de la presidenta Sheinbaum, lo que dicen contrasta con sus posicionamientos recientes sobre la exigencia de pruebas suficientes para responsabilizar a cualquier persona.

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Cabe señalar que el ex vicealmirante fue dado de baja por la Marina debido a que su legislación establece que cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, debe ser retirado. Por su parte, Farías Laguna y su defensa también han solicitado la entrega de información completa (sin documentos testados) por parte de la FGR.