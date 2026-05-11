Junior H y Majo Aguilar acuden a La Mañanera de Claudia Sheinbaum: este fue el motivo

Junior H y Majo Aguilar en la mañanera. - REUTERS/Daniel Cole

La conferencia matutina de este lunes 11 de mayo sorprendió con la presencia de Junior H y Majo Aguilar durante el espacio encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La aparición de ambos artistas llamó la atención al darse en el marco de la presentación de la segunda edición de México Canta, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, el Consejo Mexicano de la Música, la producción de Canal 22 y la transmisión de medios públicos.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el proyecto forma parte de una estrategia integral enfocada en la paz y la prevención de adicciones a través del arte. “La cultura y la música transforman vidas”, afirmó al señalar que esta propuesta busca generar nuevas narrativas que no reproduzcan violencia y permitan acercarse a las juventudes desde una perspectiva creativa y formativa.

PUBLICIDAD

Curiel también destacó que se trata de un concurso binacional que ha unido a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses mediante el regional mexicano, uno de los géneros con mayor impacto internacional. La funcionaria subrayó que el objetivo es “no prohibir, sino conectar con las juventudes”, mientras la presencia de Junior H y Majo Aguilar reforzó el alcance mediático de una iniciativa que busca tender puentes culturales entre México y Estados Unidos.