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El cáncer y el sexo: tres señales para hombres y mujeres que podrían indicar problemas de próstata o de vulva

Las señales físicas que pueden surgir durante las relaciones sexuales pueden advertir sobre la presencia de cáncer de próstata o cáncer de vulva

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Un hombre y una mujer sentados frente a una doctora. Sobre la mesa hay folletos y una tablet con diagramas de anatomía humana, indicando una consulta médica seria.
El cáncer y el sexo: tres señales para hombres y mujeres que podrían indicar problemas de próstata o de vulva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales físicas que pueden surgir durante las relaciones sexuales pueden advertir sobre la presencia de cáncer de próstata en hombres o cáncer de vulva en mujeres.

De acuerdo con Mayo Clinic y Regional Cancer Care Associates, molestias durante la intimidad, dolor persistente o cambios en los genitales pueden ser indicios de enfermedades graves que requieren atención médica inmediata.

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Tres puntos clave para hombres (cáncer de próstata):

  1. Dolor o ardor durante la eyaculación o el orgasmo: Sentir molestias físicas durante la relación sexual puede ser una señal de alerta de problemas en la próstata.
  2. Disfunción eréctil o dificultad para mantener una erección: Los cambios en la capacidad sexual, como la disfunción eréctil o los orgasmos secos, pueden estar relacionados con el cáncer de próstata o sus tratamientos.
  3. Disminución del deseo sexual y menos cantidad de semen: Notar menos interés en el sexo o una reducción en la cantidad de líquido eyaculado puede indicar alteraciones prostáticas y debe ser motivo para consultar a un especialista.
El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en hombres y suele detectarse en etapas iniciales, según Mayo Clinic - crédito VisualesIA
Tres puntos clave para hombres (cáncer de próstata): crédito VisualesIA

Tres puntos clave para mujeres (cáncer de vulva):

  1. Dolor, picazón persistente o sensibilidad en la vulva: Molestias al contacto íntimo o durante el sexo pueden ser síntomas tempranos de cáncer vulvar.
  2. Presencia de bultos, llagas o cambios en la piel genital: Detectar protuberancias, heridas que no cicatrizan, cambios de color o engrosamiento en la zona vulvar son señales de advertencia.
  3. Sangrado genital fuera del periodo menstrual o molestias constantes: Cualquier sangrado anormal o dolor persistente en el área genital después de las relaciones sexuales debe motivar una consulta médica inmediata.
Cáncer de cuello uterino, higiene, vulva - Perú - 26 de marzo
Tres puntos clave para mujeres (cáncer de vulva):

Dolor y malestar: alerta de disfunción o lesión

La aparición de dolor durante la actividad sexual es una de las primeras señales que puede indicar problemas en la próstata o en la vulva. Según Regional Cancer Care Associates, los hombres con cáncer de próstata pueden experimentar ardor al eyacular, dolor durante el orgasmo o disminución del volumen de semen.

En mujeres, Mayo Clinic identifica el dolor o la sensibilidad al contacto íntimo como un síntoma temprano del cáncer vulvar.

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Estos síntomas no solo afectan la calidad de vida sexual, sino que también pueden limitar la frecuencia o el deseo de mantener relaciones. El malestar físico puede estar acompañado de picazón persistente en la vulva, llagas o cambios en la textura de la piel, como advierte Mayo Clinic.

Cambios físicos visibles o palpables

La presencia de bultos, llagas abiertas, protuberancias o verrugas en los genitales debe considerarse una señal de alarma. En el caso del cáncer de próstata, la detección suele apoyarse en estudios médicos, pero el malestar sexual puede ser la primera pista para acudir al especialista.

Para las mujeres, Mayo Clinic sostiene que un bulto, una herida que no cicatriza o el sangrado fuera del periodo menstrual pueden ser manifestaciones iniciales del cáncer vulvar.

La observación de cambios en el color, el engrosamiento de la piel o sangrado inexplicable en el área genital son motivos para buscar atención médica. Mayo Clinic recomienda no postergar la consulta si se presenta alguno de estos signos, especialmente si persisten o se agravan con el tiempo.

Menos del 22% de los casos de cáncer de próstata en Colombia se detectan en estadios iniciales - crédito Freepik
Dolor y malestar: alerta de disfunción o lesión Freepik

Dificultad para mantener relaciones sexuales satisfactorias

El deseo sexual y la capacidad para disfrutar de la intimidad pueden verse afectados tanto por el cáncer como por sus tratamientos.

En hombres que enfrentan cáncer de próstata, según Regional Cancer Care Associates, la disfunción eréctil, los orgasmos secos o la disminución de la libido son frecuentes. Estos efectos pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de la extensión de la cirugía, la radioterapia o la terapia hormonal recibida.

En mujeres con cáncer vulvar, el dolor o las lesiones pueden generar rechazo al contacto íntimo, disminuyendo el interés por el sexo. Además, la incomodidad física puede derivar en angustia emocional, como señala Regional Cancer Care Associates, lo que complica la recuperación del bienestar sexual.

El vínculo entre el sexo y la detección temprana

La experiencia de dolor, incomodidad o cambios físicos durante las relaciones sexuales puede ser la primera pista para detectar estas enfermedades.

El cáncer vulvar, según Mayo Clinic, suele diagnosticarse en etapas avanzadas porque los síntomas iniciales pasan desapercibidos o se confunden con infecciones menores. Para el cáncer de próstata, la consulta médica ante molestias sexuales puede conducir a estudios como el análisis de antígeno prostático específico (PSA) o el tacto rectal, que permiten un diagnóstico temprano.

El virus del papiloma humano, un factor de riesgo para el cáncer vulvar, se transmite por contacto sexual. Por ello, la protección y la vacunación contra el VPH son estrategias recomendadas por Mayo Clinic para reducir el riesgo de desarrollar cáncer asociado.

Manejo y prevención de los problemas sexuales asociados al cáncer

La calidad de vida sexual después de un diagnóstico de cáncer puede mantenerse o recuperarse con apoyo médico y psicológico. Los tratamientos para la disfunción eréctil incluyen medicamentos, dispositivos de vacío o terapias de rehabilitación peneana, como detalla Regional Cancer Care Associates. En mujeres, la detección oportuna y el tratamiento conservador pueden evitar cirugías extensas que afecten la sexualidad.

Una pareja con problemas en sus relaciones sexuales (AdobeStock)
Manejo y prevención de los problemas sexuales asociados al cáncer (AdobeStock)

No fumar, reducir riesgos de infección por VPH y consultar ante cualquier síntoma anormal son las recomendaciones de Mayo Clinic para la prevención. La atención temprana aumenta las posibilidades de tratamiento menos invasivo y preserva la vida sexual de los pacientes.

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