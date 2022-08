Allisson Lozz respondió a críticas por comprar ropa usada

Allisson Lozz fue criticada por ser captada en una tienda de artículos de segunda mano. Aunque hubo quienes la defendieron, las críticas llegaron hasta sus oídos (Foto: Instagram/@allisson.gtz)

Luego de que circuló un video en el que se ve a Allisson Lozz comprando ropa de segunda mano y surgieron las críticas, la exactriz respondió en sus redes sociales asegurando que no es la primera vez que lo hace y tampoco la última.

El pasado 22 de julio las imágenes de Allisson Lozz viendo los productos de una tienda que vende solo objetos de segunda mano llamó la atención de varios internautas, motivo por el que no dejó de circular y llegó hasta los medios.

Pese a que dura sólo segundos, esto fue suficiente para que algunos usuarios cuestionaran si la exactriz está pasando por un mal momento con su economía, mientras que otros se dedicaron a criticarla. Por ello es que ella, a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, hizo frente a los comentarios.

La respuesta de Allisson fue apoyada por sus seguidores, quienes inclusive la incitaron a denunciar a quien la grabó sin su consentimiento (Captura de pantalla: Instagram/@allisson.gtz)

“¿Qué opinas de lo que dicen los medios que compras ropa de segunda mano?”, fue la pregunta. “Compro lo que me gusta, sin importar dónde lo venden. Como estos lentes hermosos que compré en una calle de Las Vegas que me salieron en 10 (dólares) y los amo”, respondió contundente Allisson en sus stories.

Esto causó que la opinión se dividiera aún más, pues mientras que algunos cuestionaron por qué alguien había grabado sin consentimiento a Lozz, quien en repetidas ocasiones ha declarado que no quiere volver a ser parte de la farándula, o defendieron que comprara ropa de segunda, otros continuaron con las críticas.

“Ya no pueden salir a gusto a la calle wow”, “Y es ¿Pecado? ¿Delito? Eso es cada quien digo”, “Cada quién es libre de comprar donde quiera, si son famosos o no, dejen que compren donde quieran, no están robando”, fueron algunos de los comentarios en defensa a la protagonista de Al diablo con los guapos.

La ex actriz declaró que ya no quiere seguir en televisión hace un tiempo.

Allisson Lozz desde hace más de 12 años dejó la actuación debido a que desde pequeña se dedicó a esto, una profesión que le dejó traumas y un gras estrés por la forma en que el mundo del espectáculo la obligaba a estar en constante contacto con la gente, tener poca privacidad y siempre estar trabajando.

“Cuando estaba en el medio yo era una niña y yo quería jugar, pero mi mamá me obligaba a tomarme fotos. ¿Por qué? ‘Porque te debes a tus fans’, me decía. Y realmente yo era la única, o una de las pocas niñas que estaba una o dos horas tomándome fotos con los fans y yo le sonreía, pero por dentro yo me moría”, recordó en sus redes sociales.

A través de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, la exactriz dijo que inclusive algunas producciones la obligaban a trabajar cuando se sentía mal o también le pedían asistir a reuniones sola cuando era menor de edad.

Lozz trabajó en Televisa desde que tenía 10 años, siendo estelar de "Alegrijes y rebujos" o "Misión SOS" (Foto: Televisa)

Entre otras de las quejas que ha hecho Allisson, también ha revelado que su paga era muy baja, no le daban tiempo para estudiar y en muchas ocasiones la acosaban con comentarios acerca de que ella no era indispensable para ninguna producción.

Lozz en varias ocasiones ha declarado que no piensa dar fotografías a ninguna persona que se la encuentre en la calle, porque sería personas que no están interesadas verdaderamente en ella, y tampoco dará entrevistas, por muy alta que sea la paga, pues no quiere volver a hacer declaraciones en televisión, sólo aceptará preguntas en sus redes sociales.

