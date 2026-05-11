México

Incendio arrasa fábrica de mangueras en Culiacán y deja pérdidas totales

El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de vías

Guardar
Google icon
El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad
El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad

Un incendio consumió en su totalidad una fábrica de mangueras ubicada en el sector San Fermín, al nororiente de Culiacán, Sinaloa, durante la madrugada de este lunes 11 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona detectaron un olor penetrante a químicos en la calle Primera Norte, vía de acceso al ejido La Pitayita. Ante la alarma, notificaron de inmediato a los servicios de emergencia a través del 911.

PUBLICIDAD

A raíz de los hechos, el siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de la carretera Culiacán–La Pitahayita, en las inmediaciones del relleno sanitario municipal.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y constataron que el fuego había consumido la totalidad de la fábrica, por lo que aseguraron la zona y bloquearon el tránsito en la principal vía de acceso para facilitar el ingreso del personal especializado.

PUBLICIDAD

Dos bomberos con cascos y mascarillas apuntan una manguera con un potente chorro de agua hacia un gran incendio que emite un resplandor naranja en la noche
El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de vías (AP News) Imagen ilustrativa

Todas las estaciones del Cuerpo de Bomberos de Culiacán participaron en el despliegue, utilizando camiones bomba, pipas y equipo aéreo para combatir las llamas. Las operaciones se prolongaron por más de una hora y media sin lograr sofocar el incendio por completo en ese lapso.

A su vez, Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil Municipal brindaron apoyo a los bomberos ante las elevadas temperaturas. Sin embargo, el riesgo se incrementó por la presencia de gases tóxicos derivados de la combustión de materiales plásticos.

La existencia de estos permitió que el fuego se propagara con rapidez. El humo espeso generado por el incendio se elevó y pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Las llamas dañaron la infraestructura eléctrica y ocasionaron interrupciones en el suministro de energía en varias colonias cercanas. Durante las tareas de control, las corporaciones policiales establecieron un cerco de seguridad para resguardar el área y prevenir incidentes adicionales.

Gran incendio nocturno con llamas intensas y abundante humo oscuro saliendo de un edificio. Otras estructuras se ven tenuemente iluminadas alrededor
El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de vías. Imagen ilustrativa

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no reportaron personas muertas o heridas a raíz del incendio. No obstante, el recuento preliminar de daños estimó pérdidas materiales por varios miles de pesos, así como el daño total de la fábrica como de sus inmediaciones.

El origen del incendio sigue siendo un misterio, pues las autoridades aún no han identificado qué lo provocó. Hasta el momento, no existe información oficial sobre cómo se inició el fuego ni sobre posibles factores que hayan influido en su aparición.

Las investigaciones formales para esclarecer las causas del siniestro comenzarán únicamente cuando la zona sea segura y los rescatistas finalicen las labores de enfriamiento.

Temas Relacionados

incendioCuliacánSinaloamexico-noicias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Integrantes de “Corazones unidos por nuestros tesoros” localizaron restos humanos en viviendas abandonadas de Ixtlahuacán de los Membrillos

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

La conductora repasó sus inicios en la televisión y el éxito de ‘El Mundo del Espectáculo’, programa que permaneció siete años al aire

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

¿Qué cuerpo estaba enterrado en realidad dentro del Palacio de Cortés? La vez que el INAH corrigió el error histórico

Por 50 años se pensó que el entierro correspondía al monje español Juan Leyva, quien sirvió a la marquesa Juana de Zúñiga y Arellano, esposa de Cortés

¿Qué cuerpo estaba enterrado en realidad dentro del Palacio de Cortés? La vez que el INAH corrigió el error histórico

Ensalada de champiñones con brócoli y aguacate: receta saludable, fresca y llena de energía natural

Una mezcla verde y ligera que integra ingredientes naturales en un plato versátil y fácil de preparar

Ensalada de champiñones con brócoli y aguacate: receta saludable, fresca y llena de energía natural

El cáncer y el sexo: tres señales para hombres y mujeres que podrían indicar problemas de próstata o de vulva

Las señales físicas que pueden surgir durante las relaciones sexuales pueden advertir sobre la presencia de cáncer de próstata o cáncer de vulva

El cáncer y el sexo: tres señales para hombres y mujeres que podrían indicar problemas de próstata o de vulva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Madres indígenas desplazadas en Guerrero exigen a Sheinbaum seguridad tras ataques de Los Ardillos: “No queremos más palabras vacías”

Tigres, armas y vehículos, los lujos que hallaron en la casa del operador de “El Señor de los Buques”, líder de una célula del Cártel de Noreste

Manuel Farías envía quinta carta a Sheinbaum para solicitar su intervención en caso de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Majo Aguilar para cantar en la mañanera sobre Ángela Aguilar

Confunde a Majo Aguilar con Ángela en La Mañanera y Claudia Sheinbaum sale en su defensa

Junior H y Majo Aguilar acuden a La Mañanera de Claudia Sheinbaum: este fue el motivo

DEPORTES

¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

A un mes del Mundial 2026: Guadalajara ofrecerá festivales, música y experiencias únicas

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

Pumas vs América: los mejores memes que dejó la eliminación de las Águilas de la Liguilla

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles