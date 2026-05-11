Incendio arrasa fábrica de mangueras en Culiacán y deja pérdidas totales

El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad

Un incendio consumió en su totalidad una fábrica de mangueras ubicada en el sector San Fermín, al nororiente de Culiacán, Sinaloa, durante la madrugada de este lunes 11 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona detectaron un olor penetrante a químicos en la calle Primera Norte, vía de acceso al ejido La Pitayita. Ante la alarma, notificaron de inmediato a los servicios de emergencia a través del 911.

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A raíz de los hechos, el siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de la carretera Culiacán–La Pitahayita, en las inmediaciones del relleno sanitario municipal.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y constataron que el fuego había consumido la totalidad de la fábrica, por lo que aseguraron la zona y bloquearon el tránsito en la principal vía de acceso para facilitar el ingreso del personal especializado.

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El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de vías (AP News) Imagen ilustrativa

Todas las estaciones del Cuerpo de Bomberos de Culiacán participaron en el despliegue, utilizando camiones bomba, pipas y equipo aéreo para combatir las llamas. Las operaciones se prolongaron por más de una hora y media sin lograr sofocar el incendio por completo en ese lapso.

A su vez, Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil Municipal brindaron apoyo a los bomberos ante las elevadas temperaturas. Sin embargo, el riesgo se incrementó por la presencia de gases tóxicos derivados de la combustión de materiales plásticos.

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La existencia de estos permitió que el fuego se propagara con rapidez. El humo espeso generado por el incendio se elevó y pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Las llamas dañaron la infraestructura eléctrica y ocasionaron interrupciones en el suministro de energía en varias colonias cercanas. Durante las tareas de control, las corporaciones policiales establecieron un cerco de seguridad para resguardar el área y prevenir incidentes adicionales.

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El siniestro movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la ciudad y obligó al cierre de vías. Imagen ilustrativa

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no reportaron personas muertas o heridas a raíz del incendio. No obstante, el recuento preliminar de daños estimó pérdidas materiales por varios miles de pesos, así como el daño total de la fábrica como de sus inmediaciones.

El origen del incendio sigue siendo un misterio, pues las autoridades aún no han identificado qué lo provocó. Hasta el momento, no existe información oficial sobre cómo se inició el fuego ni sobre posibles factores que hayan influido en su aparición.

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Las investigaciones formales para esclarecer las causas del siniestro comenzarán únicamente cuando la zona sea segura y los rescatistas finalicen las labores de enfriamiento.