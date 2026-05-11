Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

Pati Chapoy es tema de conversación en redes sociales luego de recordar cómo fue su salida de Televisa por decisión de Emilio Azcárraga Milmo, alias “El Tigre”, una experiencia que, según contó, ocurrió sin indemnización y con una conversación que todavía recuerda décadas después.

Pati Chapoy rompe el silencio

Durante una entrevista con Matilde Obregón, la titular de Ventaneando repasó sus inicios en la televisión y el éxito de El mundo del Espectáculo, programa que permaneció siete años al aire.

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La periodista explicó que, tras un periodo de intenso trabajo y luego del nacimiento de sus hijos, decidió tomarse vacaciones. Poco después recibió una llamada de Azcárraga Milmo para acudir a una reunión privada.

“Créeme que me duele mucho sacarte del aire, pero tengo que hacer cambios. Y voy a meter películas y voy a hacer no sé qué tantas cosas”, recordó Chapoy sobre las palabras del entonces dueño de Televisa.

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Pati Chapoy fue recomendada por Raúl Velasco para conducir el programa El Mundo del Espectáculo (X: @Miguel_Blasberg)

Revela que no fue indemnizada

La conductora sorprendió al admitir que salió tranquila de aquella conversación pese a que acababa de perder su espacio televisivo. “Pues yo hasta salí contenta, tú. Me acababa de correr y yo retecontenta”, expresó entre risas.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando reveló que no recibió liquidación económica tras su salida de la empresa.

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“¿Y te liquidó?”, preguntó Matilde Obregón.

“No, claro que no. No, no, hombre”, respondió Chapoy, quien incluso ironizó al asegurar que, de haber recibido una indemnización importante, hoy viviría de “sus ahorritos”.

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Pati Chapoy divide opiniones por comentario sobre becas a jóvenes

La entrevista también provocó controversia por otro fragmento en el que la periodista criticó la idea de depender de apoyos gubernamentales para resolver problemas económicos o personales.

“Los chamacos que creen que el gobierno les va a resolver la vida, pues ¿cómo? Pónganse a chambear, estudiar”.

A mediados de los años 90, Pati Chapoy creó el concepto de Ventaneando, programa que se mantiene en la barra de programación de TV Azteca. (Foto: Twitter/@Pepillo_Origel)

Chapoy también habló sobre la importancia de responsabilizarse de las propias decisiones y aprender a manejar emociones y conflictos personales. “Tenemos que empezar por nosotros mismos a resolver lo que está en nosotros”, señaló durante la conversación.

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Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron su postura sobre la cultura del esfuerzo, otros consideraron que sus palabras fueron desafortunadas al minimizar el contexto económico que enfrentan muchos jóvenes en México.

La polémica volvió tendencia el nombre de la conductora, especialmente entre usuarios que recordaron que los programas de becas buscan apoyar a estudiantes y sectores vulnerables para evitar la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales.

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