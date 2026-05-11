EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York reúne a funcionarios, jefes de sicarios, operadores financieros y proveedores de precursores químicos ligados a la producción y tráfico de fentanilo

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York reúne a funcionarios, jefes de sicarios, operadores financieros y proveedores de precursores químicos ligados a la producción y tráfico de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se convirtió desde el pasado 29 de abril de 2026 en el primer mandatario estatal mexicano en funciones señalado formalmente en una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico, al quedar incluido en el expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York junto a otras 37 personas: los líderes del Cártel de Sinaloa conocidos como Los Chapitos, sus operadores, jefes de seguridad, lavadores de dinero, proveedores de químicos en China y nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de Sinaloa.