Ana María Alvarado arremetió contra Maxine Woodside: “Se hubiera tomado cinco minutos para explicarme”

Después de que se diera a conocer que el tiempo al aire de Ana María Alvarado durante el programa Todo para la mujer y que la conductora mencionara que la decisión fue tomada por Fernando, el hijo de Maxine Woodside, la polémica alrededor de ambas colaboradoras sólo ha escalado de nivel.

Y es que, la versión que ha dado Woodside sobre el asunto es que aparentemente la conductora de Sale El Sol no sólo tuvo conocimiento de las modificaciones en la programación del show de Grupo Fórmula, sino que además ella habría sido la que decidió permanecer sólo un día de los cinco en que trabajaba.

Fue así que, en esta ocasión, Ana María rompió el silencio una vez más durante una transmisión de Chismorreo y, además de recalcar que Maxine y Fernando fueron los responsables de la situación, se mostró sorprendida con el apoyo que ha recibido por parte de la audiencia.

“Ni siquiera me imagine que la gente se fuera a meter a defenderme. Si yo lo hubiera planeado, amigos, no me hubiera salido”, mencionó ante las cámaras.

Asimismo, la famosa apuntó que nunca entabló una conversación cara a cara para esclarecer los términos laborales en los que estaría colaborando a partir de diciembre y recordó que supuestamente sólo recibió un mensaje que decía: “Tenemos tanta cantidad para ti, dime si lo haces o no; lo vas a hacer o no, si no, lo resuelvo por otro lado”.

De igual manera, Ana María Alvarado aprovechó para señalar que ella no quería involucrarse en más disputas, pues respetaba y tenía cariño hacia Maxine.

“Yo no quiero hacerles ningún pleito pero no me gusta que se diga que estoy mintiendo porque no tendía ningún sentido. Hubiera merecido una llamada por teléfono, o una cita a nivel personal”, aclaró.

En este sentido, Alvarado remarcó que ella lo único con lo que realmente estaba inconforme fue la manera en la que se llevaron a cabo los hechos, pues destacó que debido a “malos entendidos”, la situación escaló de nivel.

“O no les gusta tu trabajo o ya no quieren que estés ahí o te quieren pagar menos, y yo no le veo nada de complicado, nada más lo hubieran dicho en trato personal, cercano. Como profesional se hubiera tomado 5 minutos para explicarme qué está sucediendo. No hubo una negociación, una plática”, añadió.

Finalmente, la conductora puntualizó que más allá de la controversia ella continuaría trabajando en Todo para la mujer los días que le asignaron.

“No pasa nada, así es la vida, está llena de cambios”, dijo.

Maxine apareció en su cuenta de Twitter hace unos días y señaló que aparentemente la decisión del recorte fue idea de la misma Alvarado.

“No pasa nada (entre nosotras). A Anita la quiero mucho y ha sido un gran gusto que haya pasado todos estos años conmigo. Son problemas de presupuesto de la empresa (...) Anita es una gran profesional. Y por decisión de ella sólo estará conmigo un día a la semana”, escribió Woodside.

Estas declaraciones causaron más incertidumbres que certezas, por lo que Alvarado desmintió esto desde su canal de Youtube y su amiga Joanna Vega-Biestro también le escribió a Maxine para que esclareciera los hechos.

