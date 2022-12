Maxine Woodside vs. Ana María Alvarado: todo sobre la disputa entre las dos famosas

(Instagram)

Después de que Ana María Alvarado se volvió tendencia hace unos meses por ser duramente atacada por Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol, la conductora regresó nuevamente a la polémica, pero ahora con una de sus más antiguas colaboradoras: Maxine Woodside.

Y es que, hace unos días, se dio a conocer que aparentemente el programa de radio Todo para la mujer en donde participaban ambas famosas tuvo algunos cambios abruptos, pues el tiempo al aire de Ana María habría sido recortado drásticamente, ya que de cinco días que estaba presente, desde diciembre sólo estará uno.

Fue durante una entrevista con TVNotas donde Alvarado señaló que parte de la responsabilidad de esta decisión pudo venir de su compañera Maxine, lo cual le pareció sumamente inesperado.

“Entiendo que todo es cambio en la vida, pero la verdad sí me sorprendí y me saqué de onda, porque nunca pensé en esa opción, pero seguiré haciendo bien mi trabajo. Los cambios se venían diciendo desde noviembre, pero ocurrió la lamentable muerte de Alejandro, el hijo de Maxine, y se suspendió esta situación, pero lo acaban de retomar, y quien me dio la noticia fue su otro hijo, Fernando Iriarte. Desde diciembre, solo estoy los martes”, dijo.

Según Ana María los cambios además de venir por parte de Woodside, también venían de su hijo, lo cual era un hecho sin precedentes.

“Siempre había tratado directamente con Maxine o la productora, Rocío de la Mora, a quien también van a cambiar; y sí pregunté por qué, que si no gustaba mi trabajo tras más de treinta años, pero Fernando me dijo que eran cambios que habían decidido entre él y su mamá”, señaló.

Qué ha dicho Maxine Woodside al respecto

Ante toda la polémica, Maxine apareció en su cuenta de Twitter y señaló que aparentemente la decisión del recorte fue idea de la misma Alvarado.

“No pasa nada (entre nosotras). A Anita la quiero mucho y ha sido un gran gusto que haya pasado todos estos años conmigo. Son problemas de presupuesto de la empresa (...) Anita es una gran profesional. Y por decisión de ella sólo estará conmigo un día a la semana”, escribió hace unos días Woodside.

Estas declaraciones causaron más incertidumbres que certezas, por lo que Alvarado desmintió esto desde su canal de Youtube y su amiga Joanna Vega-Biestro también le escribió a Maxine para que esclareciera los hechos.

“Ya no entendí… mejor pónganse de acuerdo! decisión del ella o falta de dinero? Lo único claro y REAL es que @anamaalvarado no fue la que decidió ir solo un día jajaja”, colocó.

A esto, Woodside respondió: “Si por falta de dinero. Ella decidió ir solo un día”.

De igual manera, durante la emisión de Todo para la mujer del 13 de diciembre, Maxine le solicitó a Ana que le explicara a Vega-Biestro cómo fue que se desarrollaron los hechos.

“Anita, un favor, explícale a Joanna Vega Biestro por qué estás viniendo nada más un día a la semana, porque dice que no lo entiende, pero dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas un día a la semana”, comentó y Ana respondió: “Sí, yo se lo diré”.

