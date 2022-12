Anel Noreña amenazó a su hija Marysol Sosa por querer usar el nombre de José José para una bebida alcohólica

(Instagram)

Los conflictos al interior de la dinastía de José José continúan aún a varios años del fallecimiento del Príncipe de la canción. Y es que, los rumores respecto al distanciamiento entre Anel Noreña y sus hijos han escalado de nivel hasta el punto en que todas las partes han salido a declarar su versión de la historia.

Margarita Portillo confesó que emprenderá acciones legales contra Leonardo, hijo de Andrés García El actor ha padecido varios problemas de salud recientemente y su familia se ha visto involucrada en todo tipo de dimes y diretes VER NOTA

Así, como si esto no fuera suficiente, fue en esta ocasión la misma exesposa de José José quien señaló de forma contundente que no le permitirá a su hija Marysol Sosa que utilice el nombre del intérprete de El Triste para la creación de una bebida alcohólica.

Fue durante una emisión del programa Todo para la mujer con Maxine Woodside, donde Anel Noreña destacó que era primordial para ella mantener intacto el prestigio de José José.

Adamari López incendió la televisión cuando discutió con Andrea Meza al defender a la novia de Piqué Las conductoras se molestaron por los comentarios que surgieron a partir de la supuesta ruptura del futbolista y Clara Chía VER NOTA

“Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella, tú porque me lo estás diciendo ahorita, pero yo creo que se va a meter en un problema, porque el nombre es mío”, comentó.

Marysol y José José (Instagram)

Asimismo, Noreña apuntó que aunque es su hija, en caso de que quiera hacer un mal uso de la imagen del difunto cantante, tendrá que tomar las acciones necesarias como si fuera cualquier otra persona ajena a su familia.

Guillermo del Toro será homenajeado en el MoMA de Nueva York El museo presenta “Crafting Pinocchio”, una exposición sobre el rodaje de la primera película de animación stop-motion del cineasta mexicano VER NOTA

“Mientras Marysol esté siendo la hija de José José, que festeja al príncipe, y no sé qué, y no sé cuánto, como familia, no va a pasar nada, pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre del Príncipe, José José, o cualquier cosa parecida, porque mías son las marcas”, remarcó.

En cuanto a los problemas de comunicación que tiene actualmente con Marysol, Anel dejó entrever que la relación que mantienen actualmente no es muy cercana.

“Si ella insiste con que ya no soy su familia, que soy su familiar, pues también su papá es su familiar y no lo va a estar usando, o sea cómo pues soy la hija de José José, no señorita”, añadió y agregó:

“Ahora, definitivamente, no puede sacar una bebida alcohólica ‘José José’, porque el alcohol fue lo que destruyó nuestra vida, entonces, si ella está inventando, o tratando, bueno, pues si lo quiere tratar fuera de la familia, pues les va a costar porque entonces su papá es un producto el cual utilizan para vivir”.

Finalmente, Noreña explicó que no estaba negada a que su hija utilizara el nombre del Príncipe de la canción, pues podría utilizarlo en otro tipo de productos que no tuvieran una connotación negativa.

“Si quiere agarrar el nombre de José José para hacer un tequila, primero, no quiero que salga un tequila, por qué no inventa un perfume, algo bonito”, sentenció.

Respecto a esto, Marysol no se ha posicionado al respecto hasta el momento, sin embargo, hace un par de días dejó en claro ante los medios de comunicación que por el momento no tiene intenciones de reconciliarse con su madre o su hermano.

“Yo estoy viviendo mi vida amor, se los platiqué desde septiembre, tuvimos unos desacuerdos y yo estoy viviendo mi vida (...) No, todavía no (hay planes de reconciliación). No, mi amor no nos hemos comunicado, gracias a Dios cada quien tiene su vida”, dijo.

SEGUIR LEYENDO