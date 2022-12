El día que Emilio Azcárraga regañó a Verónica Castro por participar en una campaña de lactancia materna

La artista confesó que "El Tigre" le propuso un contrato de 20 años, pero no se concretó porque se retiró del medio y heredó su empresa a su primogénito, Emilio Azcárraga Jean. (Foto Twitter: @PrimeraVoz_Mx 7 // @vrocastroficial)

El 2022 fue un año muy complicado para Verónica Castro por el escándalo que se desató a raíz de una videollamada que sostuvo con un club de fans integrado por mujeres, algunas menores de edad. Aunque las involucradas y sus padres ya desmintieron haber visto o escuchado algún tipo de acto indebido durante el enlace, la imagen de la artista quedó dañada.

Desde ese momento, la protagonista de Los Ricos también lloran disminuyó su interacción en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas Pati Chapoy volvió a posicionarla entre las principales tendencias gracias a la continuación de una entrevista que le realizó tan solo unos días antes de la polémica.

Las conductoras bromearon sobre los filtros que frecuentemente usa Vero en redes sociales. (Foto IG: @chapoypati)

En esa ocasión, la titular de Ventaneando tuvo la oportunidad de profundizar en varios temas trascendentales en la vida de Verónica Castro, tales como su debut en televisión, su inesperada mudanza a Argentina y los descansos laborales que sufrió a raíz de su fama. Fue bajo ese contexto que la actriz recordó las críticas que recibió de Emilio Azcárraga por participar en una campaña sobre la lactancia materna.

Según contó la intérprete de 70 años, todo comenzó cuando el dueño de Televisa la buscó para protagonizar El derecho de nacer a raíz de una petición especial que recibió por parte de su madre, Laura Milmo Hickman. En ese entonces Verónica acababa de tener a su segundo hijo, Michel Sáenz, y no estaba buscando retomar su carrera, pero no pudo rechazar la propuesta.

Verónica contó que el empresario la castigó varias veces por trabajar en Argentina. (Foto: Facebook/Enrique Sefarad Olmedo)

“No había cumplido ni la cuarentena [...] me hablan para hacer la campaña y me dicen una lana y dije: ‘Claro que sí, en dónde firmo, por supuesto que lo hago’. Entonces agarré a mi hijo y dije: ‘La leche materna, porque yo le estaba dando leche, es la mejor’. A mucha gente le encantó, muchos grandes decían invítanos a desayunar Michel... el chicharrón de fuera, no todo, solo saqué la mitad”, comentó.

La también presentadora de televisión decidió participar por el mensaje que mandaba y las ganancias, sin embargo, su decisión terminó por molestar al empresario mexicano, pues consideró que su imagen en la campaña afectaba su personaje estelar en la telenovela, así que tras un regaño decidió sacar la campaña del aire.

Me manda a llamar Don Emilio y me dice: ‘Como se te ocurre hacer una campaña de la leche materna’ y le dije: ‘Es que me pagaban bien. Es bonito porque las mujeres tienen que hacerlo’... [entonces el empresario respondió] ‘No, no puedes salir en la noche de monja y todo el día estar enseñando la chichi’.

Y es que durante el espacio informativo que se transmitió en 1982 apareció dándole pecho a su bebé mientras daba un poderoso mensaje: “Las mujeres tenemos para nuestros hijos el mejor alimento el mundo, la leche materna. Durante los primeros tres meses la leche materna es insustituible, pura, ilimitable y segura. Es la única que contiene amor, protege al niño contra las enfermedades y les hace sentir todo nuestro cariño. ¿podríamos negársela a nuestros hijos?”.

Asimismo, Verónica Castro comentó que enfrentó varios problemas para regresar a trabajar mientras estaba alimentando a su primogénito, Cristian Castro, principalmente porque tenía demasiada leche. Incluso, llegó a alimentar a otros niños para que no se desperdiciara el nutrimento y, cuando estaba en llamado, solía cambiarse varias veces de ropa porque se manchaba.

“Yo tenía que seguir trabajando ¿quién me iba a mantener?. [En una ocasión] me tomé una pastilla equivocada y entonces se me coaguló todo, se hizo duro y fue cosa de tener que operar también, muchos dramas dentro de una bella comedia de la Cenicienta que fui yo”, dijo.

