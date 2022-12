Andrés García agradeció a Anahí por enviarle una especialista para revisarlo

Anahí envió una médico a Andrés García para que lo revisara y el actor le agradeció (Instagram/@andresgarciatvoficial/@anahí)

En medio de las polémicas que han surgido en torno a la salud de Andrés García, el actor envió un mensaje de agradecimiento a Anahí y a su esposo, Manuel Velasco Coello, pues la pareja le envió una médico para que lo revisara.

La felicitación de Alfonso Herrera a Dulce María que reavivó su romance entre los fans Los ex integrantes de RBD fueron pareja durante el rodaje de “Rebelde” en el año 2004, sin embargo la relación no floreció aún estando en la banda VER NOTA

Hace unos días se rumoró que Anahí estaría preocupada por la salud de su amigo Andrés García, pues se sabe que el dominicano está postrado en su cama ya que sufre de neumonía y debe estar conectado a un tanque de oxígeno.

La integrante de RBD decidió tomar cartas en el asunto y buscó la forma de ayudar a Andrés, por ello que le haya enviado a la neumóloga Irma Flores, con quien esta tarde compartió una fotografía en redes sociales.

Pepe Garza recordó cuando Jenni Rivera le confesó que recibió amenazas de muerte A más de tres años de que se publicó la entrevista a la “Diva de la Banda”, ésta sigue dando de qué hablar por cómo la relacionaron con su trágica muerte VER NOTA

En su post, el protagonista de Tú o nadie agradeció los esfuerzos de la cantante y del senador Manuel Velasco Coello.

Andrés está en cama desde hace un mes, cuando su esposa lo encontró tirado en el suelo y lo llevó de emergencia a un hospital (Instagram/@andresgarciatvoficial)

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahí @anahi y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”

En las imágenes que compartió, se puede ver a la doctora Flores revisando al ex galán de telenovelas, mientras él, recostado en su cama, se muestra feliz.

Kabah reaccionó a las burlas por su rechazo a Qatar 2022: “Que no nos crean nos tiene sin cuidado” La banda integrada por Apio, Federica, René, Daniela y Sergio contestó a quienes se mofaron de ellos tras decidir no viajar al emirato árabe por respetar la ideología de la banda pop VER NOTA

Y es que a mediados de noviembre Margarita Portillo, esposa del histrión, dio a conocer que Andrés estaba “entre la vida y la muerte” pues su saturación de oxígeno estaba en los límites más bajos y por ello debía estar bajo supervisión de médicos y conectado a un tanque.

Desde entonces, el protagonista de Pedro Navaja se encuentra postrado en su cama, recuperándose. Pese al desfavorable panorama, Margarita ha asegurado que la salud de su esposo está teniendo una evolucionando favorablemente.

En su mensaje, el actor también aprovechó para agradecer a sus seguidores los mensajes de apoyo que le han enviado en redes sociales pues, según mencionó, han sido un gran apoyo en los últimos días.

“También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuando me han servido en estos momentos”, se lee en su publicación.

Esta no es la primera vez que Andrés García le envía sus agradecimientos a la protagonista de Rebelde, pues tan solo el pasado agosto el primer actor ventiló en uno de sus videos de YouTube que su amiga se contactó con él para ofrecerle su ayuda.

En aquella ocasión, el dominicano comentó que Anahí lo vio muy “amolado” y le dijo que “lo que se me ofreciera”. En ese momento no reveló sí aceptó su ayuda, pero sí externó lo agradecido que se sentía por el gesto que tuvo la intérprete de Sálvame.

Por su parte, la integrante de RBD le respondió con un tuit, en el que compartió su cariño por el actor. “En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para él”, escribió Anahí.

Así le respondió Anahí a Andrés García tras sus palabras de agradecimiento (Captura de pantalla/Twitter)

Cabe recordar que la amistad entre los actores comenzó décadas atrás, cuando trabajaron juntos en la telenovela Mujeres engañadas, en 1999. En aquel entonces interpretaban el papel de papá e hija.

Desde entonces fueron captados juntos en varias ocasiones, por lo que se rumoró un supuesto romance, aunque ambos han negado que tal relación haya existido.

SEGUIR LEYENDO: