El “Hooligan” se reencontrará con José Ramón Fernández en ESPN

Joserra tendrá que enfrentarse nuevamente a las ocurrencias del Hooligan, solo que en esta ocasión será en el programa de “Fútbol Picante” (Video: ESPN)

Después de casi 16 años sin participar en emisiones deportivas, Andrés Bustamante tendrán un reencuentro con José Ramón Fernández en la televisión como parte de la clausura del Mundial Qatar 2022, solo que para esta ocasión ambos tendrán un segmento cómico para ESPN y el personaje que recobrará vida será el del Hooligan.

El controversial y “violento” hincha hará de las suyas en el foro de la televisora norteamericana tal como lo hacía en el set de Azteca Deportes en la década de los noventas y principios de los años dos mil, en los cuales José Ramón salía “agredido” y golpeado por las destrucciones del aficionado.

Fue a través de redes sociales que confirmaron el regreso del Hooligan. David Faitelson compartió un video en el que el Hooligan le mandó un mensaje a Joserra amenazándolo que lo irá a buscar al set de grabación de ESPN. En la grabación, el comediante mexicano confirmó que hackeó la cuenta de Faitelson con tal de dar con el paradero de Joserra.

El reencuentro del Hooligan y José Ramón Fernández en ESPN (Fotos: @Faitelson_ESPN/ ESPN Deportes)

“José Ramón, acabo de hackear la cuenta de Faitelson, nada más para mandarte este mensaje: ‘No te vas a escapar’”

De inmediato, el ex colaborador de TV Azteca respondió al mensaje desde su perfil verificado de Twitter: “Te espero por acá Hooligan, esta vez no me voy a dejar”.

A la par, en la emisión vespertina de Fútbol Picante Faitelson reiteró la aparición del Hooligan pues compartió ante la mesa de analistas deportivos el mensaje que le hicieron llegar y que tenía dedicatoria al experimentado comentarista deportivo. El polémico conductor tuvo que interrumpir el debate de la clasificación de Francia a la final para hacer al anuncio.

“Prepárate José Ramón porque se le vio abordando el avión hoy mismo en Londres, parece que viene el Hooligan para acá”, comentó Faitelson. La reacción del experimentado periodista únicamente se limitó a decir “¡ay Dios mío!”.

Te espero por acá Hooligan, esta vez no me voy a dejar. https://t.co/igp6evF7jB — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 14, 2022

Andrés Bustamante hará su reaparición al término de la final entre Argentina y Francia el domingo 18 de diciembre a las 15:00 hrs (centro de México). Cabe apuntar que ese día será la última emisión mundialista de Fútbol Picante, por lo que en el estudio de grabación se prepararían para los posibles destrozos que haga el Hooligan.





