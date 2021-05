El día que “Ponchito” y Brozo casi acaban con José Ramón Fernández

Brozo y Ponchito aprovecharon el espacio para lanzarse con todo contra Joserra (Foto: Instagram @joseramonfernandeza)

Fundado en 1974, DeporTV se convirtió en uno de los programas mexicanos pioneros en la innovación de contenido deportivo, pues de la mano de José Ramón Fernández como líder, el debate, la tertulia y la comedia se convirtieron en el gancho para las audiencias que cautivó a miles durante varias décadas.

Precisamente el aspecto cómico del programa fue el que generó una gran aceptación en el público y en ese ámbito, uno de los referentes fue Andrés Bustamante, quien interpretó a Ponchito, uno de sus personajes con los que destacó en Imevisión/TV Azteca.

Casi a la par, durante finales de los años 80, Víctor Trujillo creció en el mismo espacio espacio como Brozo, el payaso crítico que despegó en Imevisión a principios de 1990 y que coincidió con los programas que realizó José Ramón Fernández durante 30 años, por lo que la amistad con estos personajes prevaleció por mucho tiempo.

Video del aniversario número 26 de Deportv, con Víctor Trujillo y Andrés Bustamante interpretando a Brozo y Ponchito en el programa de José Ramón Fernández (Video: YouTube/placekicker1/DeporTV)

Debido a la buena relación que los protagonistas mantuvieron durante más de 10 años, en las coberturas de Mundiales, Juegos Olímpicos y cualquier ocasión especial, los dos comediantes eran constantes invitados de Joserra.

Pero tal vez uno de los momentos más cómicos en los que coincidieron ocurrió en el 2000, cuando DeporTV cumplió 26 años al aire y para festejarlo de manera “tranquila”, el jefe del programa, José Ramón Fernández, invitó a este par de personajes para aderezar la celebración.

Fue así como en plena transmisión en vivo, Brozo y Ponchito aprovecharon el espacio para lanzarse con todo contra Joserra. Se burlaron de su estatura, bromearon sobre la aparición de Bustamante en Televisa y le cantaron las mañanitas a su modo.

Brozo, José Ramón Fernández y Ponchito en el aniversario 26 de DeporTV (Foto: Youtube/placekicker1)

La gran particularidad radicó en que Andrés Bustamante nunca tuvo un vínculo contractual con ninguna televisora, por lo que aunque estuviera principalmente identificado con TV Azteca, podía aparecer como invitado en otros programas.

Cercano al aniversario 26 de DeporTV, Ponchito había aparecido en el programa Otro Rollo de Televisa, conducido por Adal Ramones, por lo que la expectativa de verlo de regreso en Televisión Azteca era total.

En cambio, Víctor Trujillo ya llevaba una larga trayectoria ininterrumpida con Imevisión/TV Azteca, pero estaba a escasos meses de mudarse a la competencia directa, Televisa, no sin antes festejar el aniversario de DeporTV con una bengala, cargando a José Ramón y con pastelazo incluido en el rostro del comentarista deportivo.

Los protagonistas rompieron relaciones años después, en especial en payaso tenebroso, quien incluso llegó a decir al aire que ya no consideraba amigo a José Ramón Fernández, luego de que le llamara “el payaso de la tele” en forma despectiva, ya bajo el cobijo de Televisa.

Brozo, José Ramón Fernández y Ponchito en el aniversario 26 de DeporTV (Foto: Youtube/placekicker1/DeporTV)

Otro de los roces que hubo entre los tres ocurrió 10 años después, cuando Ponchito era partícipe habitual en TV Azteca al igual que en ESPN con los programas de Fernández, pero que en un acto sorpresivo para las audiencias, fue invitado por Trujillo y Carlos Loret de Mola al programa Primero el Mundial, noticiero especial de Televisa durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Esto provocó el rechazo de José Ramón semanas después, quien mencionó: “No me gustaría que te juntes con la vulgaridad. Tú eres un comediante de gran nivel”, en evidente conflicto con sus apariciones en Televisa. Bustamante no acató los consejos del periodista mexicano, ya que en otras coberturas especiales de Juegos Olímpicos y Mundiales volvió a aparecer en las pantallas de la empresa dirigida por Emilio Azcárraga.

