“Era una guerra contra Televisa”: José Ramón Fernández y la historia de Los Protagonistas

Era una batalla minuto a minuto por el rating. Televisa, el monopolio, veía cada dos años cómo su audiencia en transmisiones de Mundiales de Futbol y Juegos Olímpicos sucumbía ante su competencia: un programa llamado Los Protagonistas, con José Ramón Fernández como capitán.

Lo de “Joserra”, como también se le conoce al periodista deportivo, fue la lucha de un hombre que se enfrentó a un gigante y lo derrotó.

En 20 años no hubo un programa que se le igualara, aunque sí surgieron copias, modelos que “imitaban” la revolución que en su momento significó una emisión que combinaba análisis deportivo, cultura y humor, y que tuvo como mérito reunir ante el televisor a familias completas, no solo a amantes del futbol o las disciplinas olímpicas.

Si en los Olímpicos de Barcelona 92 hubo un “dream team” en basquetbol, en la televisión mexicana ya existía uno desde 1986, el de Los Protagonistas, con aquellas crónicas de color de David Faitelson, la polémica que se armaba en la mesa de análisis con Rafa Puente, César Luis Menotti, Jorge Valdano, Emilio “El Buitre” Butragueño y, por supuesto, la manera en que “El Hooligan” -personaje de Andrés Bustamente “El Güiri- Güiri hacía sufrir a José Ramón Fernández en la emisión final de cada evento.

El Hooligan haciendo sufrir a José Ramón Fernández (Foto: Captura de YouTube/ Pipo Trejo)

Haber conjuntado a un equipo de aquella magnitud (donde también estuvieron nombres como los de Víctor Trujillo “Brozo”, André Marín, Enrique Garay, Pepe Espinosa, Toño Rosique, Christian Martinoli, Raúl Orvañanos, Carlos Albert y Luis García, entre muchos otros), por supuesto, atrajo rating y también el deseo de la competencia por superarlos.

A 35 años del inicio de aquella historia, Infobae México habló con José Ramón Fernández y algunos de Los Protagonistas acerca de lo que significó ese programa, las dificultades detrás de la pantalla, el semillero de talento que fue la emisión, así como de las “deslealtades” que orillaron la salida del periodista de TV Azteca y el fin del programa, al menos como se le conoció en aquella época de esplendor.

-¿Alguna vez supo qué decían en Televisa acerca del éxito de Los Protagonistas?

-Bueno, todos los días nos monitoreaban. A ellos les gustaba trabajar mucho el rating minuto a minuto, que es terrible. Es un desgaste total el ‘qué va a pasar, qué va a pasar’. Entonces nosotros empezábamos a jugarles un poco chueco. Yo decía ‘bueno, señoras y señores, prepárense porque viene un personaje maravilloso, no se lo pueden perder’ y ellos sospechaban que iba Andrés, entonces tenían a Derbez, casi lo metían ya y a mí me decían ‘ya se fueron a comerciales ellos’, entonces yo seguía hablando y ellos no sabían qué hacer y finalmente una vez que terminaba Derbez hacíamos el análisis de alguna cosa, de un gol y entonces entraba Andrés. Le fastidiábamos el minuto a minuto constantemente. Era una guerra de ratings muy fea, muy sucia.

LA CREACIÓN Y EL ÉXITO DE LOS PROTAGONISTAS

Aquella guerra contra Televisa incluyó vetos e incluso un connato de bronca en la sede de transmisiones de Sidney 2000. Pero todo se originó en 1986.

Hace 35 años debutaron en la tv mexicana "Los Protagonistas" (Foto: Captura de YouTube/IMEVISION713)

México había obtenido una distinción que pocas naciones pueden contar: fue elegido como sede de su segundo Mundial, apenas 16 años después del histórico campeonato en que se coronó el Brasil de Pelé.

Fue en esa época que José Ramón Fernández, quien llevaba ya más de una década en Imevisión, ideó un programa que cambiaría la historia de la televisión en México, al menos en cuanto al análisis deportivo se refiere.

Y es que, entre sus aciertos, estuvo el combinar no solo la opinión de expertos, sino también de reunir contenidos culturales y de comedia.

-¿Cómo surgió la idea de Los Protagonistas?

-Yo me daba cuenta que la gente, por el trabajo, por sus horarios, por muchas cosas, no veía el evento completo, no veía los Juegos Olímpicos, los Mundiales, y esperaba el resumen de la noche. Era muy amigo, y lo sigo siendo, de César Luis Menotti y él hablaba mucho que en los mundiales de futbol había tres posibilidades para los equipos: el que era invitado a un mundial por la zona geográfica en donde jugaba, los equipos con posibilidades de dar la sorpresa y ganarle a algún grande, y los protagonistas, decía protagonistas, que siempre eran los mismos. Entonces yo tomé esa palabra de protagonistas y al poner “los” envolví a toda la gente que trabaja en mundial, en un programa de televisión, pero que además es parte de ese mundial porque es el público que lo ve, que va a los estadios, que goza. Y metimos diferentes secciones, invitamos a Nacho Trelles, que en paz descanse, a Miguel Marín, a Manuel Lapuente, a don Fernando Marcos. Hicimos un programa de principio una hora que se convirtió en tres horas. Y tuvo mucho éxito, a la gente le gustaba.

Foto: Captura de YouTube/ IMEVISION713

En aquella primera edición de Los Protagonistas, José Ramón incluyó en su equipo a Óscar Cadena y a una mujer, Silvana Galván, algo adelantado a su tiempo.

Fue en 1988 cuando incorporó al Güiri-Güiri y en Italia 90 aparecieron Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, que entonces ya figuraban en Imevisión gracias a La Caravana.

Y ahí surgió “la magia”. Cada dos años millones de personas esperaban las transmisiones de Los Protagonistas para ver el análisis de los ocurrido en Mundiales y Olímpicos, para revivir la emoción de los logros de mexicanos y para disfrutar con las ocurrencias de Brozo y el Güiri-Güiri en sus múltiples personajes: de Pepino Moretoni al Dr. Chunga, de Ponchito a Horacio Cascarín y, por supuesto, El Hooligan y el Centauro o el luchador de sumo, todos haciendo sufrir a José Ramón.

Para David Faitelson, analista que ha trabajado con Fernández durante más de tres décadas, la clave del éxito fue que José Ramón “entendió que tenía que hacer un programa para toda la familia. Hacerles un evento atractivo a través de un programa llamado Los Protagonistas. El programa era capaz de mezclar todos los géneros periodísticos, incluyendo el de la comedia, era ir de una cuestión periodística dura al más alto nivel, con expertos como Menotti, Pelé, Valdano y podía terminar en las risas, el humor fantástico de Andrés Bustamente y Víctor Trujillo. Fue la fórmula de comprender que la televisión deportiva no solamente es para los expertos en deportes”.

Parte del equipo de Los Protagonistas en 1998 (Foto: Instagram @joseramonfernandeza)

Rafael Puente, otro de Los Protagonistas, opinó en el mismo sentido.

“El éxito de Protagonistas fue impresionante, con mucho menos recursos barrió a la competencia y todo fue por un proyecto muy interesante donde la cabeza era José Ramón, que siempre mostró tener una enorme capacidad para darle forma a ese grupo y despertar un gran interés en gente que a lo mejor no era tan aficionada el futbol, pero que Protagonistas quería verlo sí o sí. Me atrevo a decir, quitando lo que puede ser una final de Copa Mundial, que el rating que marcaba Protagonistas rebasaba con mucho todo lo que se generaba en ese entorno del Mundial o en Olímpicos”.

“Él es el gran maestro. Los Protagonistas son antes que nada un concepto y se le ocurrió a un señor hace como 30 años, ese señor es un genio, se adelantó a la época, es José Ramón Fernández y me dio a mí una oportunidad de convivir, compartir y aprender. Fue el primero que colocó comediantes en el deporte, mujeres en el deporte. Entonces es un adelantado a su época”, comentó Enrique Garay, quien solía cubrir atletismo en los Olímpicos a Infobae México.

“José Ramón sabía hacer televisión”, recordó Marco Tolama, quien formó parte del equipo de Los Protagonistas de la tarde (una emisión que empezó en radio y pasó a la televisión, en donde se mantuvo más de una década). “La característica más importante de José Ramón es ser un buen líder, saber manejar las cosas y las situaciones de tal forma que podía impedir la llegada del conflicto y eso habla muy bien de ese liderazgo que tuvo con el grupo”.

Fue la fórmula de comprender que la televisión deportiva no solamente es para los expertos en deportes

Aunque el equipo parecía estar unido, la época de esplendor de Los Protagonistas llegó a su final en 2006.

LA TRAICIÓN Y LA CAÍDA DE LOS PROTAGONISTAS

El Mundial de Alemania 2006 fue el último capítulo de la dura batalla de Los Protagonistas contra Televisa. Si bien el rating superó de nueva cuenta a la competencia, las heridas de la batalla al interior del grupo eran ya profundas.

A inicios de septiembre de 2006, apenas semanas después del Mundial, se supo que José Ramón había salido de forma intempestiva de TV Azteca.

Diversas versiones corrieron alrededor del final de aquella historia. Cómo era posible que una figura de la talla de José Ramón no estuviera más en la televisora de Salinas Pliego, era la duda que sonaba más fuerte.

El propio José Ramón llegó a mencionar una traición de la que fue advertido nada menos que por Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa.

José Ramón salió de TV Azteca después del Mundial de 2006 (Foto: Instagram @joseramonfernandeza)

Hoy, más que traición, el periodista habla de una “deslealtad”.

-¿En verdad hubo una traición por parte de integrantes de su equipo?

-No traición, yo creo que deslealtad de gente que quería el puesto, quería cambios, empujados por los directores de aquel entonces, querían dividir deportes en canal 7 y canal 13, yo no quería. Habían despedido a la coordinadora de deportes que era muy buena, habían metido mano, entonces ya era muy difícil trabajar en eso, además de que se había roto el interés que había. Faitelson empujó mucho la entrada de mi hijo José Ramón, y eso motivó envidias, pensaban que yo iba a heredarle todo a mi hijo. Yo le dije a él ‘el día que me vaya te vas detrás mío’ y así fue.

“Yo sé que hubo alguna situación irregular. Pero todo aparentemente tenía un por qué y sin embargo, te lo confieso, si yo lo supiera a plenitud no tendría ningún empacho en decirlo, yo sé que hubo un grupo que estaba en desacuerdo con los manejos de José Ramón, sé que hubo ahí un desenlace. De ahí a que fuera cierto (lo de la traición) lo desconozco”, explicó Rafa Puente.

“La salida de José Ramón fue complicada, pero el principal culpable fue el propio José Ramón que no supo preparar su salida”, aseguró Faitelson en entrevista para Infobae México. “Al final hubo gente, lo tendrán en su conciencia, que no actuó de la manera que yo esperaba. Empezó algo que me parece muy lamentable, se empezó a tapar todo lo que hizo José Ramón. Mucha gente aprovechó la salida de José Ramón para tratar de ganar adeptos y me parece que algunos actuaron de forma muy deshonesta, desagradecidos, una manera de traicionar lo que en su momento un personaje como José Ramón fue capaz de darles”.

José Ramón Fernández salió de Azteca por ciertas "deslealtades" (Captura YouTube ESPN)

“Definitivamente hubo quien, vamos a ponerlo de la manera más amable posible, le falló a José Ramón. Las cosas se habían descompuesto mucho por los intereses que empiezan a nacer entre ciertos personajes que van aprovechando poco a poco la situación para llevar agua a su molino. José Ramón tenía a personajes que sentían animadversión por él y aprovecharon todas las circunstancias, que se enfermó un poco, lo de su hijo, que llevaron finalmente a que hubiese una gota que derramara el vaso y que se tomara la decisión de separarlo”, recordó Marco Tolama.

Días después de su regreso de Alemania, José Ramón Fernández fue internado por diversículos. Una vez superada la crisis de salud, Ricardo Salinas Pliego -dueño de TV Azteca- le dijo que era momento de parar y le organizaron una despedida, con la que él no estaba muy de acuerdo.

Más de tres décadas después del inicio de Los Protagonistas, José Ramón cree que el gran legado de la emisión fue hacer un programa diferente y agradable.

“Revolucionó a la televisión en su momento, era hacer un resumen diferente que lo podían ver los niños, donde no hubiera vulgaridades. Se hablaba de futbol, no de un espeso futbol y comentarios difíciles, no de futbol simplemente mezclado con comicidad, con cosas de color, fueron momentos muy bellos, maravillosos, hermosos, no volverán. DeporTV fue también un programa extraordinario”.

Fue el final de una historia de dos décadas que inició con México 86 y continuó con Seúl 88, Italia 90, EEUU 94, Atlanta 96, Francia 98, Sidney 2000, Japón y Corea 2002, Atenas 2004 y Alemania 2006. Si bien hoy aún existe el programa en Azteca, ya no tiene el mismo peso que en la época de José Ramón.

No fue Televisa quien ganó la batalla a José Ramón Fernández y Los Protagonistas. El enemigo estaba en casa.

*En próximas entregas: Maradona pidió aparecer en Los Protagonistas, el día que José Ramón desató una pelea en Sidney contra Televisa, cuando estuvieron a punto de expulsarlos de unos Olímpicos y el veto que Televisa le puso.

