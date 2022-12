El crudo mensaje de Aracely Arámbula a Luis Miguel por perderse la infancia de sus hijos

Aracely Arámbula ha tenido que asumir la totalidad de los gastos de sus hijos en varias ocasiones (Getty)

En diversas ocasiones, la actriz Aracely Arámbula ha externado que le gustaría que Luis Miguel cumpliera su papel de padre sin necesidad de que la ley se lo esté requisitando constantemente, pero además, lanzó el siguiente comentario durante uno de sus encuentros con un grupo de reporteros:

Silvia Pinal explotó contra Luis Miguel: “Debería tener agradecimiento” La “Última Diva del Cine Nacional” dejó entrever que persiste una fricción entre la dinastía y el cantante VER NOTA

“Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, menciopnó respecto a sus hijos.

Producto de este matrimonio nacieron Miguel y Daniel, quienes ahora tienen 15 y 14 años, respectivamente. De su vida se sabe muy poco, aunque en un principio se pensó que podría ser decisión de alguno de los dos progenitores, la realidad es que son los adolescentes quienes optaron por mantener un bajo perfil ante los medios.

Miguel y Daniel llevan una vida prácticamente anónima ante el ojo público (IG: aracelyarambula)

En agosto de este mismo año, se difundió la condición que Luis Miguel habría puesto a Aracely Arámbula para ver a sus hijos. Aunque los chicos tienen derecho a convivir tanto con su padre como con su madre, el fallecimiento de Manuel Arámbula, padre de la actriz, marcaría el final definitivo de las visitas.

Todo sobre Bad Bunny en México: con sombrero charro y bandera en mano inició Worl’s Hottest Tour “El Conejo Malo” deleitó a sus fans de Monterrey, Nuevo León, por lo que la expectativa para los de la Ciudad de México ha aumentado ante lo que será su primer Estadio Azteca VER NOTA

Aparentemente, Luis Miguel lleva una relación incómoda con los familiares de su ex pareja, por lo que habría pedido que solo Manuel Arámbula estuviera presente cuando convivía con Miguel y Daniel, ya que es el único con el que no tenía rencillas.

Esta problemática relación entre el intérprete de Cuando calienta el sol y la familia de Aracely habría comenzado desde que aún eran pareja, diversas versiones afirman que Leonardo Arámbula, hermano de la actriz, era quien aparentemente compartía detalles sobre la vida privada de los artistas con los medios de comunicación.

Aracely Arámbula señaló en 2021 a Luis Miguel por no haberle dado la pensión alimentaria de los hijos de ambos (Archivo)

Esto último porque es cirujano plástico, lo que habría causado el total descontento del famoso fue que aparentemente, Leonardo cobraba por la información que filtraba.

Leticia Calderón rompió el silencio sobre señalamientos de dinero en su testamento que podría venir de Juan Collado La actriz tiene dos hijos en común con el abogado que está sujeto a dos procesos penales y actualmente mantiene prisión preventiva VER NOTA

Sin embargo, el supuesto término de las visitas a los menores podría ser desmentido por Alessandra Zurek, una de las amigas íntimas de El Sol, quien mencionó lo siguiente en De primera mano:

“Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos no porque no quiera, pienso que ahí hay algo más”, dijo. Por el momento, el cantante no ha emitido ningún comentario al respecto para confirmar o desmentir que no volverá a ver a los adolescentes. En abril de 2021, el abogado Guillermo Pous dio a conocer en Ventaneando que Luis Miguel llevaba un año sin pasarle pensión a sus hijos.

Mientras tanto, el cantante ya prepara su regreso a los escenarios en 2023 (Getty Images)

Un año después, la actriz de La Madrastra se negó a hablar sobre el tema y dijo “Vayan y pregúntenle a él”. Cabe recordar que en 2021, la privacidad de los menores fue vulnerada en un agresivo encuentro con la prensa mientras estaba en Estados Unidos. La camioneta estaba rodeada de reporteros que la querían cuestionar por presuntamente haber agredido a una de ellas.

Una reportera abrió la puerta en donde se encontraba Aracely con uno de sus hijos; por lo que ella le gritó rápidamente a su hijo: “¡No voltees!” a su hijo mientras lo jalaba hacia su regazo, procurando que su cara quedara completamente tapada por una chamarra.

SEGUIR LEYYENDO: