México

Presuntos sicarios de Los Mayos atacan a elementos federales en Culiacán: hay dos muertos y un detenido

Durante la operación, se aseguraron cinco armas largas, cuarenta y un cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta identificada con la leyenda “MF”

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Los Mayos SSPC
Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comunicó que durante una acción operativa en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de la dependencia fue agredido por civiles armados mientras realizaba investigaciones relacionadas con una célula delictiva.

En su cuenta de X, Harfuch detalló que los elementos agredidos se encontraban investigando a una célula criminal que había privado de la libertad recientemente a varias personas, quienes fueron liberadas en días anteriores.

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“La situación fue controlada. De manera preliminar, se reporta una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda MF”, escribió el funcionario.

El despliegue operativo permanece activo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y proceder a la captura de todos los responsables. La investigación permanece en curso bajo la conducción de la SSPC.

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