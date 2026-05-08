Récord en afiliación de trabajadores en el IMSS y baja de la inflación marcan el desempeño económico de México en abril

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 8 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó las cifras de afiliación de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rompiendo un récord a comparación de hace unos meses.

“Al 30 de abril se registró un incremento mensual de veintitrés mil novecientos veintitrés puestos de trabajo afiliados al IMSS. Con ello, la afiliación total alcanzó los veintidós millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos tres puestos de trabajo, siendo la cifra más alta para un mes de abril de la historia y la tercera más alta para cualquier mes desde que se tiene registro”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo este viernes 8 de mayo de 2026.

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Resaltó que estos datos marcaron un récord histórico en empleo formal en el país y en la mejora de varios indicadores económicos durante abril.

Detalle de los datos de empleo formal

Por otro lado, la jefa de Estado informó que la institución de salud publicará las cifras que confirman el crecimiento sostenido de estos trabajos.

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“Es una muy buena noticia”, subrayó al precisar que la cifra de 22 millones 748 mil 603 puestos laborales es la mayor registrada para un mes de abril y la tercera más alta para cualquier mes desde que existen registros, atribuyendo este resultado a la dinámica positiva de la economía mexicana.

Inflación y política monetaria

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum también destacó que este mes la inflación marcó una baja, de acuerdo a la información presentada por el INEGI.

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“En abril, la inflación registró 4.45%, lo que representa una reducción tras tres meses al alza”, explicó. Este descenso se traduce como una inflexión favorable después de un periodo de incrementos al que se ha enfrentado el país.

Asimismo, el Banco de México anunció el pasado 7 de mayo la disminución de la tasa de interés a 6.5%. De acuerdo con la mandataria mexicana, esta decisión contribuirá a estimular las inversiones en el país y fortalece el entorno financiero.

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Dinámica de consumo y remesas

Para terminar esta presentación, la jefa de Estado hizo referencia a otros indicadores que refuerzan la visión positiva sobre la economía mexicana.

Entre enero y abril, se vendieron quinientos mil quinientos doce vehículos ligeros, la mayor cantidad en la historia para un primer cuatrimestre del año.

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Respecto a las remesas, señaló que en marzo se recibieron 5 mil 394 millones de dólares, el mayor crecimiento registrado desde noviembre de 2024.

“Esto habla de la recuperación y la fortaleza de las familias mexicanas”, señaló Sheinbaum.

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