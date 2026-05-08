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Pachuca vs Toluca: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Los Tuzos reciben a los Diablos en el Estadio Hidalgo para definir al penúltimo semifinalista del torneo

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El Estadio Hidalgo será escenario de un partido decisivo entre dos de los equipos más fuertes del torneo. (Ilustración: Jovani Pérez)
El Estadio Hidalgo será escenario de un partido decisivo entre dos de los equipos más fuertes del torneo. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Liguilla del Clausura 2026 continúa este fin de semana con uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final, cuando CF Pachuca reciba a Deportivo Toluca FC para disputar el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo.

El encuentro será clave para conocer al penúltimo clasificado a las semifinales del futbol mexicano y se jugará este domingo 10 de mayo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

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Los aficionados podrán seguir la transmisión del partido a través de la señal de Fox One en territorio mexicano. Para Estados Unidos, el compromiso será transmitido por TUDN, mientras que distintas plataformas digitales ofrecerán seguimiento minuto a minuto.

Pachuca llegará con ventaja luego de imponerse 1-0 en el duelo de ida celebrado en el Estadio Nemesio Diez gracias a una anotación de Enner Valencia en los primeros minutos del compromiso.

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Everaldo López (d), de Toluca, disputa un balón con Enner Valencia, de Pachuca, en un partido por los cuartos de final de la Liga MX entre Toluca y Pachuca en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/Felipe Gutiérrez
Everaldo López (d), de Toluca, disputa un balón con Enner Valencia, de Pachuca, en un partido por los cuartos de final de la Liga MX entre Toluca y Pachuca en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/Felipe Gutiérrez

Ese resultado le permite al conjunto hidalguense avanzar incluso perdiendo por un gol, debido a su mejor posición en la tabla y al marcador global. Por ello, los Tuzos podrían clasificar con un triunfo, empate o derrota mínima.

Por el contrario, Toluca está obligado a ganar por diferencia de dos tantos si quiere mantenerse con vida en el torneo y continuar en busca del tricampeonato de la Liga MX.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Pachuca - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 3, 2026 Toluca's Franco Rossi reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Pachuca - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 3, 2026 Toluca's Franco Rossi reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

El conjunto escarlata además llega con desgaste físico tras su actividad reciente en la Liga de Campeones de la Concacaf.

En cuanto a las plantillas, Toluca podría recuperar a Antonio Briseño, quien no disputó el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, el equipo mantiene las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Toluca recibió permiso especial para usar a Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta de la Concacachampions.
Toluca recibió permiso especial para usar a Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta de la Concacachampions.

Por su parte, Pachuca contará nuevamente con Salomón Rondón y Brian Alberto García, quienes ya cumplieron su suspensión tras haber sido expulsados en la última jornada de fase regular.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Leon - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - January 13, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Leon - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - January 13, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En torneos cortos, ambos equipos registran 77 enfrentamientos oficiales. Toluca suma 31 victorias, Pachuca acumula 24 triunfos y existen 22 empates.

Además, Tuzos y Diablos ya se enfrentaron en seis series previas de Liguilla, con tres clasificaciones para cada club, por lo que el choque de este domingo promete convertirse en otro capítulo intenso dentro de su historial.

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