Captaron a Luis Miguel en shorts y chanclas en tienda departamental

Luis Miguel se encuentra revisando nuevas canciones para editar un álbum inédito, según Jorge Van Rankin (Foto: Getty Images)

Pese a que por muchos años Luis Miguel mantuvo aspectos de su vida íntima en privado y no se dejó ver en situaciones cotidianas, ha llegado a un punto de su vida en el que se permitió visitar una tienda como cualquier persona.

El cantante de 52 años fue captado en un almacén de la ciudad de Miami, Florida, contemplando productos para el hogar, y aunque se desconoce en qué fecha fue tomada la fotografía, se especula que fue en julio de 2022, pues en la postal aparece acompañado de su ex novia Mercedes Villador.

Por el hecho de que esa relación terminó y ahora “el Sol” está relacionado sentimentalmente con Paloma Cuevas, se dice que la imagen captada en la tienda departamental Target data de mediados de este 2022.

Con esta imagen compartida en sus historias hace unas semanas, el cantante ha causado especulaciones (Foto: Captura de pantalla)

“Salen a la luz fotos inéditas de @lmxlm en Miami. Estaba de compras en el departamento de cocina de #Target al lado de Mercedes Villador. Traen la misma ropa de cuando los paparazzearon en la playa”, es la descripción de las imágenes.

Las fotografías se viralizaron al poco tiempo en Internet, y muchos usuarios opinaron que Luis Miguel impactó por aparecer “en fachas”, alejado de su característica imagen pulcra y elegante.

El cantante de Será que no me amas fue visto con una camisa azul claro de manga larga, unas bermudas oscuras, gafas de sol y unas sandalias planas “pata de gallo”, un look con que muy rara vez se le ha visto al artista, a excepción de las veces que ha aparecido así en videos “playeros” de su videografía, como el de Ahora te puedes marchar.

Al parecer, al hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri le hacían falta algunos artículos para cocina, pues se le vio contemplando un anaquel repleto de utensilios de este tipo. Esta situación generó cientos de comentarios, entre los que destacaron los de quienes “fantasearon” con encontrarse con la estrella de la música latina en una ocasión cotidiana.

“¿Qué haces si vas al súper y así, como si nada, te encuentras a un tal #LuisMiguel eligiendo cacharros?”; “Pues seguro era domingo y hacía mucho calor, igual se ve guapo Miki”, “Definitivamente quiero ir a ese bazar en Miami”; “Aprovechando el Buen Fin o ke ase LuisMi?”, se puede leer en reacción a las imágenes.

Estas fotos surgen luego de que hace unas semanas se confirmó que Luis Miguel está próximo a preparar una “espectacular” nueva gira de conciertos, además de un material discográfico inédito, según lo han revelado dos cercanos al astro mexicano.

El empresario Carlos Bremer reveló que el misterioso cantante volverá a los escenarios. Según el ex emprendedor de Shark Tank México, quien es uno de los amigos más cercanos a Luis Miguel, el cantante está preparando un tour mundial con el que impactará a sus fans,

“Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo. 2023″, expresó para Televisa Espectáculos el empresario mexicano, cuyas declaraciones desataron la emoción del público que espera con ansias el retorno del intérprete de Por debajo de la mesa.

Carlos Bremer aseguró que el cantante volverá con una monumental gira de conciertos este 2023 (Fotos: Instagram/@carlosbremergtz @lmxlm)

Días después, durante la celebración de XV años de Emily Cinnamon, hija del boxeador mexicano Saúl Álvarez, donde reiteró que “será en grande” la gira musical del ganador del Grammy.

“Yo sí hablé con él, se está preparando mucho, y pues yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca. En grande (regresará)”, reiteró el presidente y director de la empresa VALUE.

Por su parte, Jorge El Burro Van Rankin, reveló días después que Luis Miguel volverá con un álbum inédito, el primero desde México en la piel, de 2017.

"El Burro" reveló que en el pasado le enseñó una canción a Luis Miguel, misma que no sabe si será incluida en el próximo álbum del artista (Foto: Instagram @burrovan / @lmxlm)

“No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va regresar a los escenarios con un discazo espectacular”, reveló en un encuentro con los medios.

“De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja”, agregó el presentador.

