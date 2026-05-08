Gobierno de México niega “amenaza de boicot” contra Isabel Díaz Ayuso en los Premios Platino

El acto de recibir a la funcionaria de la Comunidad de Madrid genera un debate sobre la influencia de figuras extranjeras en la política mexicana, según expresó la mandataria nacional durante su última conferencia de prensa matutina. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría de Gobernación negó que se hayan cancelado los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante su visita a México. “El recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”, declaró la dependencia.

La dependencia dio a conocer que la visita de la presidenta Díaz Ayuso se llevó a cabo acorde con los principios del actual gobierno y aclaró que en ningún momento se intentó impedir o restringir las presentaciones públicas o privadas de la funcionaria española durante su estancia en el país.

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Reiteró que la libertad de expresión y la apertura al debate de ideas son elementos centrales de la vida pública nacional. En respuesta a un comunicado emitido por la Comunidad de Madrid, la Secretaría negó de manera categórica haber recibido o emitido amenazas, ni haber dado instrucciones para condicionar la realización de los Premios Platino Xcaret. La dependencia subrayó que ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni algún integrante del gabinete federal intervinieron sobre el desarrollo del evento.

Claudia Sheinbaum aseguró que voces de la oposición #se quedarán con las ganas# de afectar la relación bilateral con Estados Unidos

Postura de Xcaret sobre los Premios Platino

En respuesta al comunicado emitido por la Comunidad de Madrid, Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o instrucciones por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ni de ningún funcionario del Gobierno de México en relación con la realización de los Premios Platino Xcaret.

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Informaron que el evento se reconoce como una celebración que honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana. Además, es un espacio que fomenta el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que forman parte de la región. Esta semana, en la Riviera Maya, se realiza la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret, reafirmando el compromiso con la cultura, el talento y la unión entre los pueblos.

El organismo dio a conocer que solicitó a los organizadores retirar la invitación a Díaz Ayuso ante las declaraciones realizadas en los últimos meses, que culminaron con una gira política en México antes de la celebración de los Premios Platino Xcaret. Esta decisión busca evitar que el evento sea utilizado como plataforma política y preservar su objetivo de celebrar y enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica.

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