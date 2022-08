Andrés García reveló que Luis Miguel no lo busca en medio de su enfermedad: “No tiene tiempo de nada”

Andrés García ayudó a que Luis Miguel lanzara su carrera como cantante (Fotos: Instagram)

Andrés García ha estado presente en los medios de comunicación las últimas semanas, luego de que el veterano actor provocara la preocupación de sus fans tras comunicar que padece cirrosis, aunado a otras dolencias que lo aquejan, García expresó que ya vivía sus últimos días.

Y es que para el nacido en República Dominicana, quien se autonombra como “la última leyenda viva del cine mexicano”, los días están contados pues ha expresado que sufre debilidad, a causa además de la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo y por los dolores de espalda que lo aquejan.

Ahora, tras la polémica que sostuvo contra Roberto Palazuelos, a quien retó a un hipotético duelo de balazos, mismo que el actor declinó “porque no estamos en el viejo oeste”, Andrés García participó en una de sus acostumbradas dinámicas de preguntas y respuestas en YouTube.

García se mostró comprensivo ante la apretada agenda de Luis Miguel (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García Tv)

El actor de El cuerpo del deseo respondió a algunas preguntas de sus seguidores y, en una de ellas, habló de su nula relación actual con Luis Miguel, con quien el actor de 81 años ha sostenido una amistad desde hace muchos años, cuando era muy cercano a los desaparecidos padres del cantante, Luisito Rey y Marcela Basteri.

De hecho, García fue testigo del surgimiento de El sol como cantante desde que era un niño e incluso pudo ayudarlo a encontrar un espacio en el competido medio del espectáculo. Ahora, García fue cuestionado sobre si el cantante de Será que no me amas lo ha buscado para conocer cuál es su estado de salud, a lo que el veterano actor expresó:

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "tío" (Foto: Archivo)

En el video donde se le puede ver al actor al volante de su camioneta circulando por la costera de Acapulco, donde reside desde algún tiempo, excusó a Luis Miguel sobre su distante relación.

“A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían ‘qué hubo, cabr*n, ya te olvidaste de los amigos’ , les decía ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’. Porque el ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”, añadió el histrión de telenovelas como El privilegio de amar.

A sus 81 años, el actor vive en el retiro en su casa de Acapulco (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Andrés se mostró comprensivo ante la falta de comunicación entre el famoso cantante y él, argumentando que su profesión es tan absorbente que no le queda tiempo para las relaciones personales.

“Por eso, no le tomo a mal de ninguna manera a Luis Miguel que esté ocupado atendiendo su trabajo, público, además de montar sus show, porque los cantantes tienen que escoger sus canciones, ensayarlas; los actores igual tenemos que ensayar las películas, en mi caso era ensayar de todo, porque yo dirigía, producía y actuaba o sea que nunca tenía tiempo”, manifestó.

García elogió la ecuanimidad del presidente de la república (Foto: captura de pantalla/Youtube Andrés Manuel López Obrador)

Asimismo, García compartió qué piensa sobre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, esto a pregunta expresa de uno de sus seguidores.

“Les voy a decir una cosa, ‘Las mañaneras’ del presidente sí las he visto y a mí me gusta la actitud del presidente López Obrador porque siempre es tranquilo, nunca está enojado como yo, él siempre es tranquilizador y eso tranquiliza a uno verlo así, que explica cómo está gobernando y sus planes”, abundó.

