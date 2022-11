Ilse de Flans aclaró si tuvo un amorío con Luis Miguel en su juventud: “Era tremendito”

Fue en 1990 cuando Ilse Olivo entrevistó a Luis Miguel, pero hoy, 32 años después, usuarios han detectado los coqueteos de entonces (Foto: Instagram)

Sin duda el cantante masculino más cotizado de México es Luis Miguel, quien desde muy pequeño se robó el corazón del público y especialmente de las mujeres, para quienes “el Sol” siempre fue el epítome del galán elegante, sofisticado y talentoso.

Conforme fue creciendo el cantante a quien el público conoció desde que era un niño protagonizó muchos rumores de romance con estrellas mexicanas e internacionales y en su historial de presuntos y probrados amoríos figuran nombres como Adela Noriega, Issabela Camil, Sasha Sokol, Mariah Carey, Aracely Arámbula y Stephanie Salas, entre otras figuras.

Por aquella época de los 80 y principios de los 90 también figuró en la pantalla mexicana el grupo Flans, que se convirtió en todo un fenómeno de la música pop. El grupo integrado por Ilse Olivo, Ivonne Guevara y Mimí Hernández logró despuntar no sólo en el país, sino en tantos otros de Latinoamérica, posicionando temas como Me he enamorado de un fan y 20 millas en el gusto del público joven.

Una de las pocas imágenes familiares de Luis Miguel a mediados de los '80 (Gentileza revista Quién)

Fue por aquellos años cuando Ilse, la integrante rubia de la agrupación de Televisa, incursionó en la conducción y tuvo la oportunidad de entrevistar a distintas personalidades del medio del espectáculo, como a Luis Miguel, quien era el galán de moda en la época.

Recientemente resurgió en las redes sociales un video de 1990 donde se le ve a Ilse entrevistando al cantante de Será que no me amas, y cabe mencionar que entre ambos se puede apreciar una gran química y complicidad, pues se dirigieron miradas y sonrisas que ahora, casi 30 años después, el público ha hecho notar.

Y es que por aquellos años se especuló que entre Luis Miguel e Ilse, quien era apodada como “La güerita” por los fans de Flans, había algo más que una amistad, quizá una posible atracción que quedó de manifiesto en el video que este 2022 resurgió.

Flans, integrado por Ilse, Mimi e Ilse, logró un gran éxito en México y otros países de Latinoamérica (Foto: Instagram @flansgrupo)

En dicha entrevista se puede observar que el hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri utiliza sus dotes de galantería, mientras que Ilse responde a los coqueteos del cantante. Incluso en aquella breve entrevista Luis Miguel habló de su soledad, de los momentos en que se encuentra en su cuarto de hotel tras dar un concierto y destacó que ya por entonces extrañaba mucho a su mamá, quien según contó entonces, se encontraba en Italia desde que terminó su relación con Luisito Rey.

En un momento del video, el misterioso intérprete de La media vuelta se desacomodó el micrófono sin querer, así que Ilse se lo hizo saber: “Perdóname, no lo vuelvo a hacer, es que tú sabes, es el nervio de sentir que tú también estás nerviosa”, fue la respuesta de Luis Miguel en la entrevista, lo que provocó especulaciones entre el público en la actualidad.

Pero fue a raíz de la nueva difusión de este material que en el programa Netas Divinas, donde estuvo invitada Ilse Olivo, que le preguntaron a la también ex jueza de La Academia si había sostenido algún tipo de relación cercana o sentimental con Luis Miguel.

Sin embargo, la mujer de hoy 57 años reveló que nunca tuvo una relación amorosa con el astro mexicano, después de que le preguntarán si había besado al intérprete de La incondicional.

“¿Luis Miguel besa bien?”, fue cuestionada. “No sé si Luis Miguel... cuando yo lo conocí, él estaba chiquito, yo tenía 19 años y no sé cuántos años, cuatro años o tres años menor que yo por lo menos. A mí sí me gustan los grandes. Él (Luis Miguel) era tremendito, sí le gustaba todo mundo”, fue el comentario de Ilse sobre el cantante, con lo que dejó claro que nunca tuvo un acercamiento romántico con el famoso intérprete.

