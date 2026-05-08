Trump tensa de nuevo la relación con México: “Los cárteles gobiernan”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado, este 6 de mayo, durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

En el marco de una escalada de tensiones entre Donald Trump y el gobierno mexicano, el presidente de Estados Unidos reiteró que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”, mientras sostiene que el tráfico de drogas hacia su país sigue siendo un problema crítico que atribuye al control de estos grupos en el territorio mexicano.

Durante un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, Trump insistió en que los esfuerzos recientes de su administración han permitido reducir el tráfico marítimo de estupefacientes hasta en un 97%. Sin embargo, subrayó que la ruta terrestre a través de la frontera mexicana mantiene activo el flujo de drogas hacia el norte.

PUBLICIDAD

La insistencia de Trump se da en un contexto de crecientes fricciones, tras amenazas públicas de intervención militar en México si el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no intensifica las acciones contra el narcotráfico. En días previos, el mandatario estadounidense advirtió que, en caso de que México no “haga su trabajo”, su administración contempla actuar de forma unilateral para combatir a los cárteles. Trump declaró: “Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México. Nadie más: los cárteles. Simplemente lo gobiernan (el país)”.

Estas declaraciones coinciden con un repunte en las tensiones bilaterales después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado ante un tribunal federal estadounidense de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. El gobernador, miembro de Morena, figura en la misma causa penal junto a otros nueve funcionarios, quienes enfrentarían procesos por presunta colaboración con organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Ilustración editorial que representa a Rubén Rocha Moya con censura visual y a Los Chapitos, sobre un fondo de la bandera de Estados Unidos, simbolizando las acusaciones de narcopolítica y la intervención estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, el mes de abril estuvo marcado por la ejecución de un operativo antidrogas en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA, aparentemente sin conocimiento previo del gobierno federal mexicano. Este episodio agravó el clima de desconfianza y reactivó la preocupación por la soberanía nacional, una postura reiterada públicamente tanto por Sheinbaum como por otros funcionarios federales.

Trump enfatizó los resultados de las operaciones estadounidenses contra las denominadas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Según sus cifras, más de 190 personas han fallecido en estos bombardeos impulsados por su administración desde 2025. El mandatario aseguró que, tras el éxito en la reducción del tráfico marítimo, ahora el principal foco de su política antidrogas es el cierre de las rutas terrestres, donde, afirmó, llega la mayor parte de los estupefacientes.

PUBLICIDAD

Pese a este endurecimiento, la respuesta mexicana ha sido de rechazo a cualquier intervención extranjera, reiterando la disposición a cooperar en materia de seguridad, siempre y cuando se respete la independencia y la jurisdicción nacional. Sheinbaum respondió recientemente a Trump, señalando que México está “actuando” contra el narcotráfico, pero señaló que la cooperación solo será posible en un marco de respeto mutuo entre ambos países.

Trump, al insistir en elevar el combate al tráfico de fentanilo y otras sustancias a una prioridad de seguridad nacional, ha dado pasos para clasificar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, un giro que implica posibles repercusiones legales y la ampliación de facultades de acción de agencias estadounidenses en territorio extranjero.

PUBLICIDAD

Rubén Rocha Moya tuvo una entrevista polémica en el 2021. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las palabras del presidente estadounidense se suman a un repertorio de mensajes en los que responsabiliza directamente a México del suministro de drogas y sostiene que será su gobierno el que pondrá fin al flujo ilícito si no hay acciones contundentes desde el lado mexicano.

En el evento en la Casa Blanca, Trump concluyó: “Ahora hemos comenzado vía terrestre. Y ustedes verán que (el tráfico de drogas) bajará bastante. Ustedes lo verán como baja (el tráfico de drogas). Por la mayor parte (las drogas) llegan a través de México”.

PUBLICIDAD

Acusaciones formales contra gobernantes mexicanos agudizan el enfrentamiento

La imputación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, presentada formalmente por autoridades estadounidenses, marcó un nuevo hito en la presión diplomática. Los cargos atribuidos incluyen vínculos con el tráfico de estupefacientes y de armas, involucrando también a otros servidores públicos del estado. Este señalamiento se da mientras persiste la percepción, promovida desde Washington, de que los cárteles han consolidado redes de protección institucional.

El discurso de Trump apunta a reforzar la narrativa norteamericana respecto al control territorial de los cárteles en México, así como a justificar acciones unilaterales en la frontera y operaciones directas en zonas estratégicas. La colaboración de actores estadounidenses en recientes operativos antidrogas dentro de estados mexicanos ha sido eje de profundas diferencias entre ambos países.

PUBLICIDAD

La administración mexicana, liderada por Sheinbaum, reitera su rechazo a cualquier acción armada estadounidense en territorio nacional, defendiendo como prioridad la soberanía y la colaboración bajo condiciones equitativas. La relación bilateral enfrenta así una etapa de máxima exigencia, donde los mensajes públicos y las acusaciones formales siguen tensando la cooperación en materia de seguridad y migración.

Trump insiste en que los cárteles “gobiernan México” y atribuye el problema de drogas en la frontera a un control total de estos grupos.

Más de 190 personas han muerto en bombardeos contra narcolanchas desplegados desde 2025 por la administración estadounidense.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos junto a otros nueve funcionarios mexicanos.

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia de prensa diaria en la Ciudad de México, México, el 30 de abril 2026. REUTERS/Henry Romero

Luego de que el pasado miércoles el presidenta de Estados Unidos, Donad Trump, dijera que si el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no actuaba contra el narcotráfico, el Gobierno estadounidense emprendería acciones, la mandataria nacional respondió en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

PUBLICIDAD

“Esto lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas, que por cierto, las personas detenidas, no es como antes, que se detenian y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación con pruebas de personas detenidas, hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, pero hay algo que nos llamó mucho la atención”, dijo la presidenta.

Sheinbaum se refería a un documento, mismo que mostró, y que salió publicado hace dos días, que fue la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos. “Hoy lo expuso Luisa María Alcalde en el Gabinete, lo están trabajando.

PUBLICIDAD

Continuó mostrando el índice del documento, en el que, dijo, por primera vez en una estrategia de Estados Unidos contra el combate a las drogas se ponía el tema de crear un Estados Unidos de América libre de drogas a través de normas sociales.

“Están reconociendo en la introducción que tienen un problema grave de consumo de drogas, y aquí, en este documento, presentan una estrategia de cómo atender la prevención, si ustedes recuerdan, en una de las primeras llamadas que tuvimos con el presidente Trump, me preguntó, incluso lo hizo público después, por qué México no tiene un problema de drogadicción tran grave como el de Estados Unidos, y le contesté, desde mi punto de vista son dos cosas: una, los valores familiares que hay en México, la protección familiar, de que México es un país de valores muy profundos, y de apoyo familiar, y la segunda, tenemos una campaña, tanto que él inició una campaña hace un tiempo, no tan masiva como lo hemos hecho nosotros, pero por primera vez reconocen que tienen que entrar al problema del consumo, y aquí en este documento hablan de entrar a las escuelas, de hacer campañas, y reconocen como un problema de prevención de la salud pública”, dijo la presidenta.