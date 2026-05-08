México

Cae el “Comandante Kakino”, del Cártel del Noreste, que lideraba autogobierno en cárcel de Topo Chico en Nuevo León

Fue detenido en Veracruz y está relacionado con diversos delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, desaparición forzada, homicidio y extorsión

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Jaime apodado "Comandante kakino", integrante del C ártel del Noreste fue detenido e identificado como líder de autorgobierno en el penal de Topo Chico
Jaime apodado "Comandante kakino", integrante del C ártel del Noreste fue detenido e identificado como líder de autorgobierno en el penal de Topo Chico

Jaime “N”, sujeto identificado como “El Comandante Kakino” y “Comandante Roma”, es capturado por autoridades federales y estatales en el municipio de Naranjos, Veracruz, tras un operativo estratégico coordinado.

Fue ubicado como líder del Cártel del Noreste y se le considera exlíder del autogobierno en el extinto Penal del Topo Chico de Monterrey y generador de violencia en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El detenido está relacionado con diversos delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, desaparición forzada, homicidio y extorsión.

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La detención ocurre tras la identificación y rastreo de Jaime “N” mediante inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil de Nuevo León y autoridades de Veracruz. En el mismo operativo, también se logró la captura de Moisés “N”, su presunto cómplice, de acuerdo con el reporte oficial. Ambos son ubicados como integrantes del grupo delincuencial denominado CDN.

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un dispositivo en Naranjos que permitió la detención y posterior traslado de Jaime “N” a Nuevo León. Las investigaciones judiciales arrojan que el detenido enfrenta diversas órdenes de aprehensión por sus presuntos roles de mando en actos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa, delitos fundamentados por pruebas técnicas y científicas reunidas por la Fiscalía.

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La trayectoria criminal de Jaime “N” inicia con su captura original en 2011, imputado como parte de una banda de secuestradores en Escobedo y San Nicolás, Nuevo León. Dentro del penal de Topo Chico, ejerció control sobre internos, liderando un esquema de autogobierno que incluía el cobro de cuotas y prácticas sistemáticas de extorsión a nombre de una estructura criminal.

Actualmente, el presunto delincuente es considerado un objetivo prioritario para las autoridades de seguridad del norte y oriente del país. Su detención fue posible gracias a la coordinación de fuerzas federales, estatales y la aplicación de técnicas de inteligencia para ubicarlo fuera de Nuevo León.

Las autoridades mantienen que el seguimiento jurídico de Jaime “N” continuará para ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes en su contra. La mesa de seguridad estatal —compuesta por Secretarías de Defensa, Seguridad Ciudadana y Protección, así como Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal, Guardia Nacional y otras corporaciones— mantiene el caso como prioritario dentro de sus acciones para reducir delitos de alto impacto.

La coordinación interestatal que permitió la localización del sospechoso responde a una política de persecución judicial contra líderes delictivos que han operado en centros penitenciarios y extendido sus actividades a entidades vecinas, según los datos proporcionados por las autoridades participantes.

El principal dato específico que sustenta la captura de Jaime “N” es la plena identificación judicial derivada de investigaciones técnicas y científicas, lo que permitirá la ejecución de pendientes judiciales por secuestro, homicidio, desaparición forzada y asociación delictuosa.

El traslado de Jaime “N” de Veracruz a Nuevo León ya fue completado a fin de quedar a disposición de las autoridades correspondientes para la continuidad de los procesos penales en su contra.

  • Jaime “N”, alias “El Comandante Kakino”, fue capturado en Naranjos, Veracruz, tras un operativo táctico interinstitucional.
  • El detenido está vinculado a secuestro, homicidio, desaparición forzada y delitos de extorsión en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
  • Las autoridades acreditan la plena identificación criminal mediante pruebas científicas y técnicas, con varias órdenes de aprehensión vigentes.
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