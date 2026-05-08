No habrá sentencia para El Mayo Zambada este mes: audiencia se realizará el 20 de julio

(Jesús Avilés/Infobae)

El juez estadounidense, Brian Cogan, aplazó para el próximo 20 de julio la audiencia de sentencia en contra del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán, y ex líder del Cártel de Sinaloa.

El año pasado, Zambada García se declaró culpable ante la Corte Federal de Brooklyn de múltiples cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

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Este es el segundo aplazamiento que recibe la audiencia de sentencia del ex líder del Cártel de Sinaloa, pues primero la audiencia estaba programada para el 13 de abril, y se cambió para el 18 de mayo, pero la defensa del delincuente mexicano, de 76 años de edad, dijo que necesitaba más tiempo para presentar elementos a su favor que mitiguen las condiciones a su favor que mitiguen las condiciones de lo que se prevé, sea una condena de cadena perpetua.

La resolución establece ahora un calendario estricto para las semanas previas a la audiencia en la sala 10A Sur del edificio de la Corte. Dicha resolución se encuentra firmada por el juez Brian Cogan, quien también presidió los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna.

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De inicio se estableció como fecha límite el 6 de julio para que la defensa de Zambada presente su memorando de sentencia y cualquier objeción al Informe de Presencia. Luego el 13 de julio es el límite para que la Fiscalía de los Estados Unidos presente su respuesta a los argumentos de la defensa.

Con toda esa la información reunida, el juez Cogan definirá, el 20 de julio, bajo el criterio que él establezca, la sentencia definitiva en contra del narcotraficante mexicano, quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York.

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Fue el 25 de agosto del 2025 cuando El Mayo Zambada se declaró culpable de todos los delitos que le imputaba la justicia de Estados Unidos y renunció a su derecho de ir a juicio. Durante esa audiencia, el histórico líder del Cártel de Sinaloa reconoció que los cargos por los que aceptó su responsabilidad

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