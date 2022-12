“Diva desempleada”: la frase con la que Sylvia Pasquel criticó a Lucía Méndez

Ya no solo es Laura Zapata, ahora también Sylvia Pasquel aseguró que Lucía Méndez lleva años sin trabajar (Instagram/@sylviapasqueloficial/@luciamendezof)

Luego de los constantes dimes y diretes en los que se involucraron Laura Zapata y Lucía Méndez después de trabajar juntas en Siempre Reinas, ahora fue Sylvia Pasquel quien arremetió contra la actriz y la llamó “desempleada”.

Anette Michel reapareció en foro de “MasterChef” y desató rumores sobre su regreso Usuarios de redes sociales pidieron que vuelva a conducir el reality gastronómico tras el trabajo realizado por Rebecca de Alba y Tatiana VER NOTA

Desde que se estrenó la serie de telerrealidad Siempre Reinas, donde participaron Lucía Méndez, Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, las actrices se han criticado entre ellas, principalmente han hablado contra la protagonista de Colorina ya que ella se mostró como una “diva” durante todo el programa.

Pese a que Lorena y la hija de Silvia Pinal se habían mantenido alejadas de las polémicas declaraciones de Zapata en contra de Lucía, ahora Pasquel decidió sumarse a esta discusión y también criticó a su compañera por, supuestamente, no tener trabajo.

Lejos de que las cuatro actrices pudieran comenzar una buena amistad por las características que comparten, la mayoría ha mostrado no llevarse bien con Lucía (Foto: Netflixlat)

Las integrantes de Siempre Reinas, menos Méndez, fueron las invitadas del episodio más reciente de Pinky Promise, donde aprovecharon para hablar de Lucía. Fue Pasquel la que inició, comentando que ella no tenía tantos haters -personas que la odian- como su compañera.

Laura Zapata afirmó que estaría dispuesta a trabajar con Thalía pese a sus conflictos familiares La actriz destacó que este año fue muy “agrio” para ella tras la muerte de su abuela Eva Mange VER NOTA

“Yo no tengo muchos haters en mi cuenta. Yo me he metido en la cuenta de otra compañerita, híjoles... cómo tiene haters, mano”, dijo la actriz y sus compañeras reaccionaron con risas. Luego de algunos cometarios de aprobación por parte de sus compañeras, Sylvia continuó:

“Nosotras sí trabajamos. Es una diva desempleada, neta”

Las cuatro actrices se caracterizan por tener una extensa carrera en el espectáculo y, además, tener un carácter fuerte (Foto: Netflix)

Este comentario surgió a partir de que desde la serie, la hermana de Thalía aseguró que Lucía no estaba presente en telenovelas desde décadas atrás, mientras que todas ellas aún se dedican a la actuación y, además, han iniciado otro tipo de proyectos dentro del mundo del entretenimiento.

Silvia Pinal envió un mensaje a su nieta Frida Sofía En medio del proceso legal que sostiene la influencer contra su abuelo Enrique Guzmán, la diva de México le dedicó unas palabras ante la prensa en un evento reciente VER NOTA

Inclusive, Zapata aprovechó Pinky Promise para nuevamente hablar del tema y recalcar que para ella Méndez no está “vigente”.

“Nosotras sí estamos vigentes, en serio. Es que si ya vamos a hablar de pasadita, para cerrar el tema, ella no hace televisión desde el siglo pasado”, criticó la histrionisa.

Pese a estos comentarios contra la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar, Pasquel agregó que ella considera que quien habría causado que su compañera actuara de esa forma con ellas en el programa, habría sido culpa de que no hay quien proteja su imagen.

Las peleas entre Lucía y Laura comenzaron cuando la villana de telenovelas habría comenzado a sentir que su compañera estaba intentado sobresalir de entre ellas a costa de menospreciar su trabajo, según lo expuso en la serie.

A partir de entonces, Zapata ha defendido que mientras Méndez intentó verse como más famosa que el resto de las actrices, en realidad actualmente es la única no vigente.

El momento en que todo explotó fue cuando la protagonista de Tu o nadie presumió que contaba con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, mientras que la hermana de Thalía tenía menos de mil.

Algunas de las declaraciones más frecuentes de Laura contra Lucía es: “Ella desde el siglo pasado no hace nada”.

Esta ha sido una de las ocasiones en que Zapata externa lo mal que le cae Lucía Méndez tras trabajar con ella (Captura de pantalla/Twitter)

A algunos usuarios sorprendió que Lucía Méndez no asistió al episodio de Piky Promise pese a que se trataba sobre Siempre Reinas y por ello sus compañeras pudieron hablar abiertamente sobre ella, por ello la también cantante no tardó en aclarar el motivo por el que no acompañó a las demás actrices.

En su cuenta de Twitter explicó que esto fue parte de la “agenda personal” de Sylvia, Lorena y Laura.

SEGUIR LEYENDO: