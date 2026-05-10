¿Redadas en CDMX? Organizaciones civiles presentan queja ante la CNDH por detenciones arbitrarias de migrantes

(Infobae-Itzallana)

Organizaciones civiles documentaron operativos de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en diversas zonas de la Ciudad de México desde finales de abril, con detenciones que califican de arbitrarias. Entre las personas afectadas hay migrantes cubanas, haitianas, venezolanas y hondureñas, algunas de ellas con procesos activos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Queja formal ante la CNDH

Ante los hechos documentados, organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que el organismo investigue los hechos y emita medidas cautelares.

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En el documento, las organizaciones denuncian que el 1 de mayo agentes del INM realizaron un operativo contra repartidores de plataformas digitales en las inmediaciones del centro comercial Miyana, en Polanco. Señalan que varias personas fueron detenidas sin considerar que contaban con trámites de solicitud de refugio, y que posteriormente fueron trasladadas a la Estación Migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

El testimonio de Julio: “Me quitaron los teléfonos y me subieron a la camioneta”

Uno de los testimonios incluidos en la queja es el de Julio —nombre ficticio para proteger su identidad—, quien relató que durante el operativo en Miyana, agentes del INM le solicitaron sus documentos. Aunque presentó la constancia de inscripción en el Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del gobierno capitalino, fue detenido de todas formas.

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En la estación migratoria, narró, le tomaron datos personales, huellas dactilares y fotografías, y lo hicieron firmar documentos que no le permitieron leer. Pasada la medianoche fue trasladado en autobús junto con aproximadamente 20 personas más hasta Villahermosa, Tabasco, donde llegaron a otro centro de detención.

Elementos de la Policía de Inteligencia de la SSC en un entorno urbano durante la noche. Se observan personas, una estatua religiosa y plantas en los lugares de los hechos. Las imágenes registran la presencia policial y el movimiento de individuos en diversas escenas de la capital mexicana.

Operativos en múltiples puntos de la ciudad

Las organizaciones documentaron acciones similares en distintas zonas:

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Avenida Revolución: revisiones migratorias en vía pública sin criterios individualizados.

Tepito y La Merced (2 y 3 de mayo): intercepción de personas con base en su apariencia física.

Colonia Buenavista (4 de mayo): presuntas inspecciones en casas y vecindades.

Polanco, frente al centro comercial Antara (30 de abril): testigos registraron en video cómo entre 10 y 15 personas fueron subidas a camionetas del INM en menos de 20 minutos.

El video documenta un operativo en la vía pública. Se muestra una furgoneta blanca con los logos del Instituto Nacional de Migración (IM) y la palabra 'Gobernación'. Varios individuos, incluyendo personal con uniformes o identificaciones visibles, son captados alrededor del vehículo y en la calle. Se observa a personas dentro de la furgoneta a través de las ventanas. El entorno es una calle urbana con edificios y vegetación. Las imágenes corresponden a una cobertura periodística de un evento de interés público.

INM niega las “redadas”; migrantes dicen lo contrario

El INM ha rechazado públicamente que sus acciones constituyan “redadas” y ha justificado su actuación como respuesta a un “oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo”.

Sin embargo, defensores como Rodrigo Yedra y July Rodríguez, de Apoyo a Migrantes Venezolanos, señalan que los testimonios de los afectados contradicen esa versión.

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Lorena Cano, coordinadora jurídica del IMUMI, advirtió que estas acciones son “totalmente irregulares”, dado que la Ciudad de México se autodenomina ciudad santuario y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado este tipo de redadas como inconstitucionales.