Siempre reinas: las primeras impresiones del reality de Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez

Siempre reinas sigue la vida de las cuatro actrices mexicanas mientras preparan la grabación de un tema musical (Foto: Netflix)

En las primeras horas de este domingo 2 de octubre la plataforma Netflix lanzó los seis episodios que componen la temporada de Siempre reinas, el reality show que muestra aspectos íntimos de cuatro figuras femeninas del entretenimiento mexicano.

Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Lucía Méndez abren la intimidad de su día a día a los espectadores del programa producido por el creativo Mario Ruiz de Chávez, que revela detalles de la vida privada de las cuatro actrices que se han mantenido vigentes en el medio durante décadas.

Desde que se lanzó el trailer de esta producción hace unos meses el proyecto causó expectación entre el público, pues muchos usuarios se preguntaron cómo se iba a desarrollar un programa de telerrealidad conjuntado a figuras de tan fuertes personalidades como lo son las protagonistas.

Esta combinación ha resultado explosiva y algunos usuarios han señalado que en el show se aprecia una guerra de egos y un roce de personalidades. Ante este estreno, fue la hermana de Thalía quien invitó a sus seguidores a reproducir el programa. Así lo escribió Laura Zapata en Instagram y etiquetó a sus compañeras: “Ya está en Netflix Siempre reinas, ¿quién la está viendo? Dios bendiga este proyecto! En 190 países!”

A lo que algunos de sus 168 mil followers respondieron halagos y alguna crítica: “El fans club de Thalía y tuyo desde Argentina, apoyándote siempre”, “Todas con muy buena actitud, humildes, excepto Lucía, le gusta hacer, pero que no le hagan”, “Primera y única vez que entro a tu perfil, si antes me caías mal, ahora menos te soporto…Tu mala vibra se notó desde el principio, tus malos comentarios, tú eres villana acartonada”, “¿Por qué Siempre reinas en plural? Yo solamente veo una, Laura Zapata, y tres actrices de Televisa acompañándote”.

Confirmo que se puede responder a casi todo lo que te pregunten en la vida con estas 4 frases de 👑 'Siempre Reinas'👑 , ya disponible. pic.twitter.com/xUVhqdw9kJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 2, 2022

Por su parte, Sylvia Pasquel compartió su emoción con sus 463 mil seguidores de Instagram: “¡Siempre reinas ya está disponible en Netflix! Corran a vernos, no esperen más. ¡Ay, qué emoción! Hoy es un buen día para hacer maratón ¡Qué feliz estoy de poder compartir un poco más de mi vida con ustedes!”. Mensaje que fue respondido por Gaby Spanic: “Éxito” y por algunos de los seguidores de la primera actriz:

“Me encantas, en 20 minutos me hiciste reír mil!”, “En la segunda temporada ya no inviten a Lucía Méndez. La única diva es la grande Silvia Pinal”, “La única reina ahí es usted, peor bueno”, “Un poco lenta”, “Ya terminé de verla y me salen sobrando Laura y Lucía, odiosas como siempre”.

Lorena Herrera prefirió grabar un video y así saludó a sus 431 mil seguidores: “Linduras, no se les olvide el gran estreno de Siempre reinas. Y aunque ustedes no lo crean, no tengo Netflix, ya les he dicho que no veo mucho tele, pero es un gran pretexto ser de las primeras para ver Siempre reinas y ahorita mismo me voy a suscribir”, mensaje que fue contestado por Maribel Guardia quien deseó “Mucho éxito” e Isabel Madow colocó un par de emojis de “fueguito”, además de los buenos deseos de sus fans.

Las cuatro actrices convocadas al reality poseen una carrera de más de tres décadas en el espectáculo nacional (Foto: Netflix)

Por su parte Lucía Méndez anotó un breve: “Ya disponible Siempre reinas es Hoy”, a lo que la actriz Roxana Castellanos contestó: “Muero por verla”.

“Las 4 me divirtieron. !! Muy perris, muy ególatras !! Muy protagonistas , muy antagonistas!! Villanas, Señoras , cada una con su carrera, tan diferentes y a la misma vez tan semejantes”, “Wow, qué mal actuado está el reality Siempre reinas O sea es un reality! Debería ser real cuando evidentemente no es!”, “Ese programa de siempre reinas con la homofóbica y clasista de la Zapata perdió toda credibilidad bye a la vieja”, son otros comentarios que se pueden leer en Twitter bajo el hashtag #SiempreReinas.

